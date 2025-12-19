Un Nadal de fred i neu a Catalunya?

Una de les imatges idíl·liques del nostre imaginari és un Nadal amb neu. Tanmateix, el més habitual al nostre país és temps estable -i els darrers anys- una temperatura més aviat suau. Tindrem unes festes blanques? El Meteocat no descarta nevades a cotes baixes-mitjanes, però abans ens afectarà un episodi de precipitacions localment intenses i persistents aquest cap de setmana.
Pluges com les de Badalona o Alcanar
Aquesta setmana s'han produït episodis de pluges intenses a Falset, Badalona i Alcanar. Precipitacions força intenses i difícils de predir. Una situació que es pot reproduir a partir d'aquest divendres al vespre i al llarg de tot dissabte.
En aquest sentit, el Meteocat ha activat avisos tant per intensitat de pluja -nivell taronja al litoral i prelitoral de la meitat nord-, però també per acumulació. “Hi ha una probabilitat alta que se superin els 20 litres en 30 minuts”, assegura Santi Segalà, cap de Predicció del Meteocat.
En aquest sentit, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en la fase d'alerta i s'ha fet una crida a la prudència tant als ciutadans com a les administracions locals. En aquest cas, ha recomanat tenir alternatives a punt per fer les activitats populars nadalenques sota cobert.
Alguns dels xàfecs poden anar acompanyats d'aparat elèctric i de calamarsa, provocant problemes en zones inundables, carrers i baixos. En canvi, la cota de neu serà relativament elevada -entre els 1.600 i 1.800- i, per tant, no es preveuen problemes.
Fred assegurat la setmana de Nadal
I a partir de la setmana vinent, què? La prudència és la millor recepta quan es parla del temps a mitjà termini. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya s'indica que el dilluns 22 de desembre creuarà una pertorbació atlàntica que deixarà precipitacions disperses amb una cota de neu al voltant dels 800-1.000 metres.
El pas d’aquest front obrirà les portes a l’arribada d’una situació de baixes pressions que afectarà tota l'Europa occidental com a mínim fins diumenge 28 de desembre amb aire fred a totes les capes de l'atmosfera. Una configuració que garanteix fred -més que la mitjana climàtica- i glaçades a l'interior. “No és cap fredorada extraordinària”, adverteix Santi Segalà, però el que és segur és que no tindrem un Nadal i un Sant Esteve amb màniga curta.
Però nevarà? És impossible de dir encara. En aquest sentit, des del Meteocat expliquen que hi ha la “possibilitat d’alguns episodis de precipitació, que en alguns sectors del país podran ser de neu a cotes mitjanes”. Tanmateix, encara hi ha molta dispersió entre els models i és impossible aclarir on i quan es podrien produir aquestes nevades.