El Meteocat activa l'avís de perill a 19 comarques per pluja fins diumenge

El Servei Meteorològic de Catalunya ha posat en alerta part del territori català per les pluges que s'esperen al llarg del vespre de divendres i part del cap de setmana. Bona part del territori es troba amenaçat per pluja, concretament, la zona del litoral barceloní i tot el litoral gironí.
El Meteocat ha tenyit fins a 19 comarques de color groc i taronja per indicar del grau de perillositat, ja que es preveuen xàfecs que aniran localment acompanyats de tempesta. Tot plegat fa preveure que la pluja caurà amb una intensitat superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
Per aquest divendres al vespre hi ha set comarques pintades de color taronja, ja que la perillositat se situa en 3/6, aquestes són l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Per altra banda, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Moianès, Osona i la Garrotxa es tenyeixen de groc, donat que hi ha un perill moderat.
Tot dissabte passat per aigua
Els xàfecs es mantindran durant tota la nit de divendres i enllaçaran amb tot el dia de dissabte. Per aquest primer dia de cap de setmana, hi ha 19 comarques amb alerta per la intensitat dels xàfecs: totes les anteriors i s'afegeixen el Baix Penedès, el Garraf, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages i el Lluçanès, mentre que a Barcelona i al Vallès Occidental s'augmenta la perillositat.
Un cop finalitzi un dissabte, els xàfecs s'aniran arraconant cap al nord-est del país, fet que provoca mantenir en situació d'alerta a l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, la Garrotxa i el Pla de l'Estany fins a les sis del matí de diumenge.
Activat el Pla Inuncat
Per tot plegat, Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Inuncat. Des del cos avisen que les acumulacions d'aigua poden ser "importants en poca estona". En aquest sentit, no es descarten episodis com el d'aquest dimarts a Badalona, on hi va haver inundacions a carrers i baixos. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat "molta prevenció i molta vigilància", tenint en compte que és Nadal hi ha activitats a l'aire lliure. De cara a la setmana vinent preveuen una nova pertorbació acompanyada d'aire fred, que comportarà mínimes més baixes del que tocaria per l'època.
"Si veiem que comença a ploure i al municipi tenim un tren de Nadal que fa voltes, doncs aturem-lo, no és el moment que estigui funcionant", ha exemplificat Solé. Protecció Civil ja ha enviat recomanacions als ajuntaments advertint-los de la previsió meteorològica. Així mateix, no ha descartat que s'enviïn missatges ES-Alert a la població en cas que sigui necessari, és a dir, si les tempestes afecten una zona "àmplia" i de manera "perllongada".