Els desallotjats acampats davant del B9 de Badalona maregen la policia per evitar el desallotjament

Els migrants vulnerables que van ser desallotjats dimecres de l'antic institut B9 de Badalona i que s'havien instal·lat a la plaça del davant han accedit a marxar voluntàriament per evitar l'actuació de la Guàrdia Urbana per desallotjar-los. Els acampats han marxat uns metres més endavant per facilitar les tasques dels equips de neteja municipal després que els agents hagin arribat a un acord amb els mediadors del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya i de Badalona Acull quan ja hi havia els antiavalots preparats. Si bé, poc després, han tornat a ocupar la plaça per l'altra banda del cordó.
Concretament, Badalona ha desplegat un dispositiu d’una quinzena de dotacions de la Guàrdia Urbana i antiavalots, que han arribat a la plaça a les 7:00 hores. Els agents han donat marge als acampats fins a les 10:00 hores per marxar voluntàriament abans de tornar-los a desallotjar per la força i, finalment, els han concedit una mica més de temps i han relaxat la intervenció, retrocedint la línia policial. La brigada de neteja ha començat a actuar poc després de les 10:30 hores, però cap a les 11:30 hores, els migrants han tornat a la plaça.
Una vintena de tendes de campanya amb una cinquantena de persones havien acampat en una plaça davant de l’antic institut després del desallotjament de dimecres. Feia dues nits que dormen al ras i, ara, la Guàrdia Urbana els vol continuar desplaçant i els va fent ultimàtums perquè vagin retrocedint.
Com a proposta de solució, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, va enviar dijous una carta a l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, en què li demanava obrir de forma immediata l'alberg de Can Bofí Vell per acollir els desallotjats del B9. L'Ajuntament va replicar al Govern que aquesta opció no era viable perquè l'immoble presenta "greus deficiències estructurals" i va afirmar que treballava amb el Govern per trobar una solució per als afectats.