Una esportista provoca una allau a Andorra i ho explica a les xarxes

Ensurt a la muntanya. Ares Masip, ciclista i esquiadora, ha provocat una petita allau a Andorra. Afortunadament no hi ha hagut ferits ni conseqüències greus. De fet, la pròpia Masip ha volgut explicar la seva experiència a les xarxes per conscienciar de tot plegat.
Explicava que la zona on ha desencadenat l'allau -Cim de l’Hortell, a Andorra, orientació N-E, cota 2400 aproximadament- és un lloc molt conegut per ella i aquest any hi ha baixat set o vuit vegades. Fins i tot dels últims 5 dies, avui n’era el tercer cop. Tot i això, no ha mesurat bé el risc de la zona en el dia d'avui i ha acabat provocant l'allau.
Ella, a la publicació a xarxes, parlava de la "trampa heurística". Definit per Masip com "un biaix mental que et fa simplificar la realitat i sobrevalorar la seguretat quan, objectivament, el risc hi és: lloc conegut, suposat risc baix, repetició recent, objectiu poc ambiciós…".
Portat a la pràctica, Masip pensava que les condicions també eren segures avui, però no era el cas. Al vídeo es veu com a mesura que va baixant la neu es va trencant i caient en grans quantitats cap a baix. No hi ha cap esquiador a la zona, i Masip, esquiadora experta va baixant lentament.
Per tancar-ho, ha penjat un altre vídeo esquiant per la mateixa zona uns dies abans i sense cap problema. Ha volgut afegir-hi una reflexió a tall de conclusió. "Mateix lloc. Mateixa línia. Pocs dies abans. Decisions similars. Condicions diferents i un desenllaç totalment diferent".