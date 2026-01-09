Illa fa una crida a Junts perquè no bloquegi «el millor finançament per a Catalunya»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a Junts perquè no bloquegi "el millor finançament per Catalunya". "És un punt d'inflexió i una oportunitat única perquè Catalunya faci un gran pas endavant", ha assegurat en una declaració institucional després de reunir-se amb els socis d'investidura, ERC i els Comuns. En aquest sentit, ha assegurat que el nou model aportarà recursos a Catalunya d'acord amb la seva "singularitat política, nacional i cultural" i per això ha demanat "responsabilitat" a totes les formacions polítiques -missatge implícit als de Carles Puigdemont- perquè abandonin la "política del bloqueig" i permetin l'aprovació de la nova llei al Congrés.
Illa, que ha variat el missatge quan l'ha fet en castellà per adreçar-se als espanyols, ha dit que l'acord escenificat dijous a la Moncloa entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez és una fita "molt important" i és "bo per Catalunya i per Espanya". Davant les crítiques de la resta de territoris, que es visibilitzaran de manera clara dimecres vinent al Consell de Política Fiscal i Financera, el dirigent socialista ha mirat de tranquil·litzar-los i ha garantit que la solidaritat dels catalans continuarà existint i que els recursos de què disposarà Catalunya no suposaran cap canvi respecte a la implicació catalana amb el projecte col·lectiu espanyol. "No demanem cap privilegi; Catalunya serà solidària", ha insistit.
El president ha dit que el nou model -detallat hores abans per María Jesús Montero- posa els fonaments per fer "un salt qualitatiu i quantitatiu en l'autogovern" i permetrà "millorar la vida de la gent" i "implicar-se a fons en la prosperitat d'Espanya". Ha recordat que el model actual està caducat des del 2014 i que ja no respon a les necessitats de la ciutadania i que la nova proposta del govern espanyol és "més justa perquè reconeix les diferències entre les autonomies", "garanteix més recursos" -4.700 milions addicionals per Catalunya el primer any- i és més transparent. "Podrem activar totes les nostres capacitats per enfortir Espanya i Europa", ha reblat.
Ordinalitat per a Catalunya i 21.000 milions en total
María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, ha estat l'encarregada d'aportar els detalls del nou model de finançament just l'endemà de l'entesa entre ERC i el govern espanyol que permetrà a Catalunya disposar de 4.700 milions d'euros més cada any i que implica prop de 21.000 milions de recursos addicionals al sistema. "Ningú hi perd, i s'augmenta l'autonomia de les comunitats", ha apuntat la dirigent del PSOE, camí de convertir-se en la candidata socialista a Andalusia. Es reconeixen "singularitats", però no com a "debilitat", sinó com a "riquesa" que tanqui la porta a "temptacions uniformitzadores". Montero, ja en el torn de preguntes, ha volgut garantir que Catalunya tindrà protegida l'ordinalitat, com va pactar Oriol Junqueras amb Pedro Sánchez.
En la mesura que els recursos augmenten, la solidaritat interterritorial també augmenta, perquè s'aporta el 75% del diferencial. "Aquest model és més solidari que l'actual", ha determinat la ministra d'Hisenda. L'objectiu és reduir en dos terços la distància de cada comunitat respecte la regió amb més recursos, que és Madrid. Les autonomies més allunyades d'aquesta posició rebran ara més recursos. "Els recursos que l'Estat aporta equivalen al 5% del rendiment de l'IRPF", ha destacat Montero. S'aportaran, en total, 20.975 milions d'euros. És d'aquí on sortiran els 4.700 milions d'euros extra que rebrà Catalunya, xifra que suposa un 23% del total.