Montero garanteix l'ordinalitat per a Catalunya amb el nou finançament

María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, ha estat l'encarregada d'aportar els detalls del nou model de finançament just l'endemà de l'entesa entre ERC i el govern espanyol que permetrà a Catalunya disposar de 4.700 milions d'euros més cada any. "Ningú hi perd, i s'augmenta l'autonomia de les comunitats", ha apuntat la dirigent del PSOE, camí de convertir-se en la candidata socialista a Andalusia. Es reconeixen "singularitats", però no com a "debilitat", sinó com a "riquesa" que tanqui la porta a "temptacions uniformitzadores". Montero, ja en el torn de preguntes, ha volgut garantir que Catalunya tindrà protegida l'ordinalitat, com va pactar Oriol Junqueras amb Pedro Sánchez.
Amb quins recursos comptarà el nou sistema? Actualment, la capacitat tributària de les comunitats conté el 50% de l'IRPF i el 50% de l'IVA, el 100% sobre successions i transmissions patrimonials, i els tributs sobre el joc. En el nou model, s'incrementa el percentatge de cessió de l'IRPF fins al 55%, i de l'IVA fins al 56,5%. Això ja permet augmentar 16.000 milions d'euros per al 2027. Una altra novetat, a banda de la cessió més gran, és que dins dels recursos s'hi posa també patrimoni, dipòsits bancaris i residus. Abans no estaven incloses en el cistell global de repartiment. Queda "garantida", ha dit, la solidaritat tenint en compte la població ajustada. Ara, el marge era "injustificable".
Pel que fa a l'ordinalitat, que segons Junqueras ja està pactada -Catalunya és la tercera en aportar i hauria de ser la tercera en rebre-, Montero ha indicat primer que no hi poden haver respostes "binàries". "No es pot parlar del conjunt del sistema; amb Catalunya es compleix, i en d'altres que queden superades", ha indicat la ministra d'Hisenda. Després ha estat taxativa per garantir-la. El consell de política fiscal i financera (CPFF) es reunirà dimecres vinent, però la dirigent del PSOE ja ha deixat clar -davant l'oposició previsible del PP- que la clau de volta passa pel Congrés dels Diputats, que és on s'haurà d'aprovar el nou model com a llei orgànica. La previsió és que entri en vigor el 2027
Hi haurà un mecanisme de caixa comú, possibilitat de participar en l'IVA de les pimes i la "garantia" que totes les comunitats podran tenir "suficiència" per assumir el cost dels serveis socials. "El model pretén cobrir despeses, però hi ha altres mecanismes que han de dinamitzar l'economia de les comunitats que la tenen menys desenvolupada. Per això existeix el fons de compensació territorial", ha recordat Montero. La ministra ha considerat "complex" el part del nou model, que vol "oferir a la ciutadania serveis públics de qualitat" sense diferenciar entre territoris. L'objectiu, ha manifestat, és "blindar" l'educació, la sanitat, les universitats, la dependència, l'habitatge i la justícia gratuïta.
19.000 milions més
En la mesura que els recursos augmenten, la solidaritat interterritorial també augmenta, perquè s'aporta el 75% del diferencial. "Aquest model és més solidari que l'actual", ha determinat la ministra d'Hisenda. L'objectiu és reduir en dos terços la distància de cada comunitat respecte la regió amb més recursos, que és Madrid. Les autonomies més allunyades d'aquesta posició rebran ara més recursos. "Els recursos que l'Estat aporta equivalen al 5% del rendiment de l'IRPF", ha destacat Montero. S'aportaran 19.000 milions d'euros, en aquest concepte, com va avançar Nació. És d'aquí on sortiran els 4.700 milions d'euros extra que rebrà Catalunya, xifra que suposa un 23% del total.
El nou model, a banda de permetre més participació en l'IVA de les pimes, també inclou un fons climàtic per a les comunitats del litoral, per a qui es destinaran dos terços del total. "No hi ha cap pèrdua per la resta. El govern espanyol posa els diners que faran falta", ha remarcat la futura candidata del PSOE a Andalusia, en referència al global del sistema. Pel que fa a les competències que no són homogènies, que depenen dels estatuts d'autonomia -Catalunya té els Mossos d'Esquadra, per exemple- i que es financen amb trasferències de l'Estat, es podrà -de manera voluntària- canviar aquesta transferència per més cessió de l'IVA en funció d'aquestes competències no homogènies.
"La reforma del finançament és un dels reptes més complexos que té el govern espanyol. Fins i tot l'executiu anterior, tenint majoria absoluta, va renunciar-hi", ha assenyalat Montero en l'arrencada de la roda de premsa, durant la qual també ha apofitat per criticar que el PP, des de l'oposició, tampoc ha alimentat la renovació d'un model que ja té 17 anys, i això que n'havia de durar cinc. Les mesures aprovades fins ara, ha dit la ministra, han "beneficiat totes les comunitats", inclosa la condonació de part del fons de liquiditat autonòmica (FLA). La complexitat, en tot cas, radica en què el nou model de finançament ha de satisfer necessitats de comunitats que són molt diferents entre si.
La dirigent del PSOE ha insistit en la idea que no és cert argumentar que, quan una autonomia surt guanyant, vol dir que n'hi ha una altra que surt perdent. "El sistema s'ha de comportar de manera justa", ha indicat Montero. El model, ha remarcat, ha de tenir en compte la població ajustada: no és el mateix tenir la gent dispersa, per exemple, que molt condensada. "El model ha de cobrir les despeses en sanitat, educació i dependència", ha recalcat. La configuració de la població ajustada té variacions sobre la situació vigent: es té més informació i es té en compte la població protegida. Els grups d'edat tenen més categories i es premia, per exemple, acollir estudiants universitaris.
La incògnita de la recaptació (i del Congrés)
La capacitat de Catalunya per recaptar els impostos que es generen al país no forma part estrictament del model de finançament, però n'és un element fonamental. L'acord entre el PSC i ERC diu que la Generalitat recaptarà tots els impostos, començant per l'IRPF. Només amb l'impost sobre la renda, això voldria dir passar dels 5.000 milions d'euros anuals fins als 30.000 milions. Alhora, permetria eliminar el mecanisme de les bestretes, molt criticat històricament per la Generalitat perquè, d'entrada, solen estar per sota del que finalment s'acaba liquidant. La complexitat tècnica ha fet que s'ajorni la recaptació fins al 2028, però ERC vol que el Congrés habiliti la Generalitat per assumir-la.
Un cop presentat el model, que també haurà de passar pel consell de política fiscal i financera, serà el torn del tràmit al Congrés dels Diputats, on de moment no hi ha els vots necessaris garantits. Junts, que abans de conèixer els detalls ja va indicar que si Catalunya no sortia del règim comú acabaria votant en contra del finançament, va assenyalar ahir que l'única diferència és que hi hauria "més cafè per a tothom". El PP va sortir en tromba per criticar el nou model, i de passada va alimentar el relat habitual contra els pactes amb els independentistes. "Implora oxigen a un inhabilitat", van remarcar els populars després de la primera cita Junqueras-Sánchez després dels indults.