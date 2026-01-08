Junts es desmarca del nou finançament: «Hi ha més cafè, però per a tothom»

Junts no compra el nou model de finançament pactat aquest dijous entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras. La formació de Carles Puigdemont ha carregat contra un acord que considera que "perpetua el dèficit fiscal" que ja arrossega Catalunya i amb el qual "la clau de la caixa continuarà a Madrid". "Potser hi ha més cafè, però continua sent el cafè per a tothom", ha dit Josep Rius, portaveu de Junts, en una atenció als mitjans des de la seu del partit a Barcelona.
Els juntaires han carregat contra ERC, sobre qui diuen que van investir Illa a canvi de tenir la clau de la caixa que "ara s'ha esfumat". A través de les xarxes socials, la formació ja s'havia preguntat retòricament "on està el concert econòmic" que, segons diuen, els republicans van pactar amb els socialistes. D'aquesta manera, i a l'espera de saber els detalls del nou model que presentarà Maria Jesús Montero, Junts ha reiterat la seva posició: malgrat que saben que rebran molta pressió per aprovar el nou finançament, ara per ara el seu vot serà negatiu.
Els Comuns pressionen Junts
Per la part dels Comuns, el portaveu David Cid ha celebrat el resultat de la trobada entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras i ha recordat que la necessitat d'un nou model és una "llarga reivindicació" de la formació. "És important que Catalunya aconsegueixi victòries i avenços com aquest", ha assegurat Cid. Els Comuns demanen que el nou model respecti els principis d'ordinalitat i singularitat mentre que demanen que els 4.700 milions d'euros de nous recursos es destinin a blindar serveis públics i garantir l'estat del benestar, amb les polítiques d'habitatge com "el nou pilar". Per altra banda, Cid també ha demanat a Junts que se sumi al nou model: "O es posen al costat de blindar els serveis públics, o es posen al córner de la cridòria".
La CUP lamenta la "política de renúncies" d'ERC
Al seu torn, la CUP ha mostrat "seriosos dubtes" sobre el nou model de finançament. La portaveu dels anticapitalistes Su Moreno ha criticat "la pluja de milions" que s'ha anunciat i ha denunciat que no se n'ha avançat "ni el destí concret ni com afectaran les condicions materials de vida" de la ciutadania. A més, consideren que "no resol cap problema estructural". "Són més diners, però si no es qüestiona el model econòmic no hi ha garantia de més sobirania, perquè la sobirania no es compra", ha advertit. En aquesta línia, ha demanat a ERC que "abandoni la política de renúncies" i treballi per tenir més sobirania per al país.