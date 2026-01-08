Junqueras i Sánchez tanquen l’acord pel finançament amb ordinalitat i 4.700 milions més per a Catalunya

MADRID | La de Pedro Sánchez i Oriol Junqueras a la Moncloa serà una de les fotografies de l'any que acaba de començar, pel que simbolitza políticament -és la rehabilitació del líder d'ERC a l'espera de l'amnistia definitiva- i perquè ha servit per tancar un acord pel finançament, amb respecte per al principi d'ordinalitat i 4.700 milions d'euros més per a Catalunya, un increment de la capacitat pressupostària del 12%. Queda per resoldre, encara, la carpeta de la recaptació dels impostos, començant per l'IRPF, i per això encara no es donen les condicions per començar a negociar els pressupostos de la Generalitat ni tampoc els del govern espanyol.
En una atenció als mitjans, Junqueras ha dit que l'acord és "bo" perquè "ningú hi perd i tothom hi guanya". No ha volgut entrar en detalls, però ha assegurat que amb la millora del finançament hi sortiran guanyant les famílies, les empreses i els serveis públics, perquè implicarà que la Generalitat disposi de més recursos. Sí que ha ressaltat que el nou model respectarà el principi d'ordinalitat, és a dir, que si Catalunya és la tercera comunitat que més aporta, també serà la tercera que més rep, i no sortirà perdent després d'haver contribuït a la solidaritat amb la resta d'autonomies. Ara, és la desena en rebre, i la catorzena si es té en compte el cost de la vida. "Això és important perquè l'arc mediterrani ha estat infrafinançat", ha dit el dirigent republicà, que pensa també en el País Valencià i les Illes Balears.
L'altre element important és la xifra, que Junqueras ha situat en 4.700 milions. És rellevant, perquè suposa un més recursos per a la Generalitat i permet reduir el dèficit fiscal, però des d'ERC sempre han insistit que cal blindar-la per evitar, com va passar amb el model del 2009, que es vagi diluint amb el pas dels anys. Per això és important no només l'ordinalitat, sinó també la recaptació dels impostos i la quota de solidaritat. L'acord d'investidura diu que s'haurà de negociar aquesta quota -no hi ha novetats en aquest sentit- i que Catalunya recaptarà tots els impostos, element que continua encallat i que és clau.
Fonts del govern espanyol eviten parlar d'acord tancat i es limiten a dir que s'ha "abordat" el nou model, del qual tampoc donen detalls. No parlen d'ordinalitat, ni de singularitat, ni de xifres concretes. Sí que asseguren que el nou model "soluciona les mancances del sistema actual" i "garanteix més recursos per a tots els territoris". En aquest sentit, acusen el PP de deixar "caducar" l'actual model, que no es renova des del 2014, i insten els populars a donar suport a la reforma si realment creuen en l'estat del benestar i en el model autonòmic.
Els detalls els donarà Montero
Serà la ministra María Jesús Montero qui expliqui la lletra petita de l'acord aquest divendres, abans de convocar un nou Consell de Política Fiscal i Financera per presentar-lo a la resta d'autonomies, que s'hi oposaran encara que suposi un benefici per als interessos dels seus territoris, que rebran més diners. Es donava per descomptat que ERC hauria d'avalar el model abans de presentar-lo a la resta de territoris, per preservar la condició de combinar la negociació bilateral i multilateral. Montero insistirà que el model reconeix les singularitats, però alhora és generalitzable, i que la solidaritat interterritorial està garantida.
En un matí gèlid, els dos dirigents s'han trobat públicament a Madrid per primera vegada des que Junqueras va sortir de la presó, tot i que no ha estat la primera conversa que han tingut darrerament, per desbloquejar les negociacions sobre el nou model, a l'espera de saber-ne tots els detalls i de resoldre la incògnita de si finalment tira endavant al Congrés, cosa que no està gens clara. Junts, que aquestes últimes hores s'ha activat per menystenir l'acord de Sánchez i Junqueras, no hi vol donar suport perquè no és un concert econòmic, i els vots dels de Carles Puigdemont són decisius. "Cada partit serà responsable del que renunciï", ha afirmat Junqueras.
Sense pressupostos a la vista
A la reunió hi havia elements importants que s'havien d'abordar, com ara el de la recaptació dels impostos. Junqueras ha admès que això continua pendent. Sense l'habilitació de la Generalitat per recaptar l'IRPF, ERC no preveu obrir cap negociació pressupostària. Ni els de Salvador Illa ni tampoc els de Pedro Sánchez, si bé els d'aquest últim és molt poc probable que tirin endavant. "Volem que hi hagi pressupostos a tot arreu", ha insistit Junqueras. Però abans caldran moviments.
Els republicans tenen a punt una proposició de llei per cedir a la Generalitat la capacitat de recaptar els impostos, començant per l'IRPF, però vol garanties que es podrà tramitar al Congrés amb l'aval del PSOE. L'acord d'investidura de recaptar el 100% de l'impost sobre la renda, però el govern espanyol no ho veu amb bons ulls. Passa el mateix amb el consorci d'inversions, que tampoc s'ha concretat, i que és una condició per poder començar a parlar dels comptes.