Junqueras ja ha abordat el finançament amb Puigdemont i admet que serà «dificilíssim» aprovar-lo

Aprovar definitivament el nou model de finançament serà "difícilissim". En aquests termes s'ha expressat aquest dijous Oriol Junqueras, president d'ERC, en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio poques hores abans de la reunió amb Pedro Sánchez a la Moncloa per abordar el nou model. Una carpeta que també ha tractat amb Carles Puigdemont, líder de Junts, partit decisiu per l'aprovació del finançament al Congrés i que, de moment, aposta per tombar el pacte entre els republicans i el PSOE si no treu Catalunya del règim comú. "La meva feina no és tenir likes a Twitter, sinó que s'aprovi el model", ha apuntat. Ha evitat, això sí, qualsevol consideració "estripada".
"No donaré suport a res que no cregui que és bo per Catalunya. Soc respectuós amb les decisions de Junts, no puc dir una altra cosa. I tinc l'obligació de dir que qui voti en contra de l'acord estarà deixant els diners en mans del Ministeri d'Hisenda", ha remarcat el president dels republicans. De moment, Junts es manté en una distància prudent que també va aplicar en el cas de la condonació de part del deute en mans del fons de liquiditat autonòmica (FLA), que encara s'ha de votar al Congrés. Hi ha partits del bloc de la investidura, com passa amb Compromís o altres sectors territorials de Sumar, que han mostrat dubtes sobre la singularitat catalana en el marc del nou model.
Junqueras ha indicat que està en joc que els recursos es quedin a Catalunya, a diferència del que passa ara. Hi ha una xifra tancada? "La tancarem en aquesta reunió, si acaba anant bé. Esperem que sigui el més alta possible", ha ressaltat el dirigent d'ERC, en referència als 5.000 milions d'euros anuals de més que podrien arribar a la Generalitat. "Si la reunió no va bé, haurem de continuar batallant per Catalunya. Hi treballarem sempre", ha apuntat. Ha evitat, en tot cas, quantificar al detall el número que aspira a treure de la cita a la Moncloa, que és la primera des que va ser indultat. Les urgències de Sánchez i el finançament han permès una imatge inèdita i amb trellat polític.
"Si això va bé, hi haurà recursos per a tothom. Sempre volem més, volem la independència de Catalunya, però no hem de renunciar a res. Ja fa 13 anys que el model està caducat, i fa dècades o segles que el nostre país no té els recursos que necessita i mereix", ha destacat el dirigent republicà. Preguntat sobre el principi d'ordinalitat, ha remarcat que "difícilment hi haurà un acord" si no es contempla aquest principi. Ha admès, en tot cas, que és "complicat", perquè "no s'ha aconseguit mai". "Volem el màxim possible. Però no per ERC, sinó perquè els recursos són importants pels nens que van a l'escola, pels ramaders i pels treballadors del sector de l'automoció", ha insistit Junqueras.