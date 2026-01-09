L'acord Sánchez-Junqueras encara no desbloqueja els pressupostos d'Illa

"Recaptació d'impostos? Això encara està pendent". D'aquesta manera es pronunciava Oriol Junqueras dijous després de la reunió amb Pedro Sánchez a la Moncloa. La trobada, gestada per segellar l'acord per al nou model de finançament que ja havien pràcticament tancat els equips negociadors, tenia esculls com el de l'IRPF, que continuen sense resoldre's. La pregunta era obligada: què passarà amb els pressupostos? "Encara no es donen les condicions per obrir una negociació". L'acord Junqueras-Sánchez, doncs, no desbloqueja la principal preocupació de Salvador Illa: saber si podrà oblidar-se de pròrrogues, vigents ja per 2026, i suplements de crèdit i disposar de pressupostos per a l'any corrent.
Conscient d'això, el president escenificarà aquest divendres a Palau la importància de l'acord per reformar el model amb reunions amb Junqueras, primer, i Jéssica Albiach, després. Després de veure's amb els socis d'investidura, farà una declaració institucional, en què previsiblement farà una crida a donar suport a la proposta, especialment al Congrés, on la reforma no té garantits els vots. A la tarda, serà el torn dels agents econòmics i socials, aliats a l'hora de fer pressió per aconseguir una millora del sistema que permeti a la Generalitat disposar de més recursos. En concret, 4.700 milions d'euros que permetrien augmentar un 12% el pressupost de Catalunya.
"Primer finançament", és el missatge que traslladen des de Palau. Després tocaria abordar els pressupostos, però ERC ja ha dit que no pensa obrir negociacions fins que no es concretin carpetes com la recaptació dels impostos, que topa amb el Ministeri d'Hisenda, reticent a cedir el 100% de l'IRPF a la Generalitat, tal com preveu l'acord d'investidura. "Mentre no desencallem la recaptació no començarem la negociació", assenyalen fonts dels republicans consultades per Nació. Ni a Catalunya ni a l'Estat, però Sánchez té molts altres problemes a banda de no poder negociar els comptes amb els de Gabriel Rufián, i les opcions per aprovar-los són mínimes.
En l'àmbit dels impostos, ERC ha cedit en el calendari, perquè l'acord que va portar Illa a la Generalitat deia que es recaptaria tot l'IRPF l'any 2026. Això s'ha vist inviable tècnicament -l'Agència Tributària de Catalunya no té prou múscul per fer front a un impost tan important- i socialistes i republicans van pactar deixar-ho per l'any 2028 per donar temps a enfortir tota la infraestructura de la Hisenda catalana. En paral·lel, però, els republicans esperen passos al Congrés per habilitar Catalunya per a recaptar aquest impost. Això implica una sèrie de canvis legals que necessiten majoria a la cambra espanyola. Si no s'avança per aquí, difícilment s'avançarà en la negociació pressupostària.
També és important el consorci per a les inversions, recollit a l'acord d'investidura. Fonts dels republicans asseguren que el Govern -qui ho pilota és, principalment, el Departament de la Presidència-hi està d'acord, però falta l'aval del govern espanyol. Aquest mecanisme hauria de permetre corregir la poca execució pressupostària de l'Estat a Catalunya, que en el darrer exercici l'Estat ni tan sols ha fet pública i que contrasta amb altres comunitats com Madrid. Això també està pendent de desencallar. El PSOE arrossega els peus, conscient que cada gest amb els catalans és aprofitat pel PP per acusar Sánchez de cedir a totes les demandes de l'independentisme.
La lletra petita de Montero
Mentre Illa manté reunions amb els socis a Palau, la ministra María Jesús Montero també explicarà la lletra petita de l'acord. En la línia del que assenyalaven dijous fonts de la Moncloa després de la reunió amb Junqueras, insistirà que el finançament no és un "vestit a mida" per a Catalunya, sinó que permet una millora important a totes les comunitats autònomes del règim comú, amb una xifra total de recursos que aportarà l'Estat que arriba als 21.000 milions d'euros. Serà important veure com aterra el principi d'ordinalitat, que ERC diu que queda recollit a l'acord amb Sánchez, i sobre la recaptació d'impostos, que Hisenda es resisteix a cedir a la Generalitat.
En els pròxims dies està previst que es convoqui un nou Consell de Política Fiscal i Financera, on Montero traslladarà el nou model a la resta d'autonomies. Les del PP s'hi oposaran i acusaran Catalunya de tenir privilegis. Superat el tràmit, serà el moment de començar a negociar amb els grups parlamentaris perquè hi donin suport al Congrés. Sense la majoria de la investidura, el model de finançament no serà més d'una declaració d'intencions sense cap traducció real i les comunitats del règim comú continuaran atrapades al sistema actual, caducat des del 2014.