El temps del cap de setmana del 10 i 11 de gener: molts avisos per vent, neu i temperatures baixes

Cap de setmana marcat pel vent. Fins a 30 comarques estaran en alerta durant gran part del dia de dissabte. També nevarà al nord del país i les temperatures baixaran. Tot plegat millorarà diumenge, amb un descens del vent i un clima més assolellat. Repassem tot plegat.
Dissabte, a la meitat sud del país el cel estarà serè, a la resta molt ennuvolat i tot, cobert al Pirineu i Prepirineu. S'espera precipitació al Pirineu, sobretot al seu extrem nord. De manera esporàdica també pot arribar al Prepirineu. La cota de neu voltarà els 700 metres i hi haurà precipitacions abundants al vessant nord del Pirineu on es podran acumular més de 10 cm per sobre de 900 metres i més de 30 cm per sobre dels 2.000 metres.
Però el gran protagonista del dia serà el vent. Tot i que els avisos del Meteocat són de baixa intensitat (2/6), fins a 30 comarques estan en alerta per les fortes ventades que travessaran el país i que superaran els 72 quilòmetres per hora en diversos punts. Tan sols el litoral -del Garraf en amunt- i el nord-est del país quedaran lliures d'avisos. La resta -terç nord, Pirineu, Prepirineu, Terres de l'Ebre i Lleida i voltants- estaran sota avís sobretot durant el matí. A la tarda, i fins a la nit l'avís es mantindrà al Pirineu i Prepirineu.
Les coses canviaran diumenge. L'avís per vent només es mantindrà de matinada i afectarà el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. El cel estarà poc ennuvolat, tot i que aniran creuant bandes de núvols alts, augmentant la nuvolositat d'oest a est. Fins a migdia i de nou al vespre s'espera precipitació feble al vessant nord del Pirineu, on la cota de neu es trobarà inicialment al voltant de 1.000 metres i anirà pujant progressivament fins a 1.900 metres.