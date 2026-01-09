Junqueras treu pit del nou finançament i pressiona Junts: «Si diu 'no', els diners es queden a l'Estat»

Després de mesos d'intenses negociacions, ERC ha tancat un acord per un nou finançament i aquest divendres tocava treure pit. Així ho ha fet Oriol Junqueras des de la seu republicana a Barcelona, des d'on ha defensat que l'acord amb Pedro Sánchez tancat a la Moncloa "és bo per a tothom i no és dolent per a ningú". "Ens en sentim legítimament orgullosos", ha dit el president d'ERC, que també s'ha referit a la resta de formacions polítiques que hauran de validar l'acord, amb missatge implícit cap a Junts: "Si voten en contra, els diners se'ls quedarà el Ministeri d'Hisenda", ha sentenciat. Junqueras també ha recordat que l'acord pel finançament no suposa la fi de res i que ara cal que agafi format de llei que arribi al Congrés, mentre que també queda per resoldre la qüestió de la recaptació de l'IRPF.
Junqueras ha enumerat diversos passos que s'han de produir en les pròximes setmanes. La primera petició és que l'acord de finançament es converteixi en un text legal que es porti al Congrés. "Si ens acompanyen millor, si no ho farem sols com ha passat en diverses ocasions", ha dit Junqueras, que ha assegurat que mantindran respecte per les decisions que prengui cada partit, però que la seva feina serà negociar amb totes les formacions per mirar d'aprovar la llei a la cambra baixa espanyola. Les sumes són clares i complicades a la vegada: davant el previsible "no" de PP i Vox, qualsevol proposta de finançament necessitarà els vots del PSOE, Sumar i els seus socis plurinacionals, Junts, i els socis del govern espanyol a l'oposició. Si falla un sol vot, el nou finançament cau, tal com ha admès el mateix Junqueras.
El president d'ERC no ha volgut referir-se explícitament a Junts, però el missatge és clar: si vota en contra, Catalunya deixaria de disposar dels 4.700 milions d'euros extra que els republicans van pactar amb Sánchez aquest dijous. En tot cas, Junqueras ha volgut ser prudent i ha allargat la mà a dialogar amb la formació de Carles Puigdemont: "Parlaré amb respecte de tothom per bastir les aliances més àmplies possibles", ha sentenciat. Sobre el líder de Junts, amb qui els republicans ja han abordat el nou finançament, Junqueras ha enviat tot el "suport i desig" que es resolgui la seva situació injusta. Des de Junts ja han insinuat que podrien presentar una esmena a la totalitat al Congrés davant el que consideren una nova mostra del "cafè per a tots".
IRPF i Rodalies, altres prioritats
En un altre sentit, Junqueras ha repassat altres carpetes per resoldre. La primordial és que Catalunya pugui recaptar el 100% de l'IRPF. "Cal que es desencalli", ha insistit el president d'ERC, que ha defugit, això sí, de posar línies vermelles o ultimàtums que considera que no fan cap favor a la negociació. En tot cas, el missatge també és molt clar: si no hi ha un acord perquè Catalunya recapti tot l'IRPF, no es podrà iniciar la negociació pressupostària. Els republicans no tenen gens de pressa per tancar aquest nou acord, però el rellotge dels comptes catalans cada cop juga més al límit i Salvador Illa és conscient que amb l'acord pel finançament no n'hi ha prou. L'acord Junqueras-Sánchez, doncs, no desbloqueja la principal preocupació del Govern: saber si podrà oblidar-se de pròrrogues, vigents ja per 2026, i suplements de crèdit i disposar de nous pressupostos.
Però la de l'IRPF no és l'única qüestió que demana ERC. Junqueras ha demanat activar les eines per resoldre les problemàtiques en habitatge, en transport públic o en el cost de la vida. En el segon assumpte, el president d'ERC ha recordat que en les pròximes setmanes cal posar en marxa la nova empresa de Rodalies per "afrontar el repte ferroviari". Aquest dilluns Illa i el ministre Óscar Puente presentaran la nova societat. Per altra banda, Junqueras ha recordat que queda pendent posar en marxa el consorci d'inversions, que ha de "donar més sobirania i recursos directes" a la Generalitat. Dit d'altra manera, aquest consorci amb un "paper important" del Govern podrà quedar-se i gestionar aquells recursos dels pressupostos que l'Estat no executi. Les carpetes per resoldre encara són nombroses i l'any no ha fet més que començar.