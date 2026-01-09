Per què Junts s'obre ara a negociar millores en el nou finançament?

En les negociacions complexes i en les qüestions que s'enduen tots els focus, els matisos són rellevants. I, en matèria de finançament autonòmic, no és el mateix assenyalar públicament que es tombarà el nou model -a través d'una esmena a la totalitat- que obrir-se a parlar per "transitar" cap al concert econòmic. La direcció de Junts es mira amb molta distància el model que ha pactat Oriol Junqueras amb Pedro Sánchez, perquè veu desprotegida l'ordinalitat i no se surt del règim comú, però amb el pas de les hores s'ha anat imposant un tel de prudència i de mà estesa cap a ERC. Es té l'oportunitat, ha dit Antoni Castellà, d'obtenir el concert que no es va batallar durant la Transició.
A què es deu aquest viratge suau del posicionament de Junts? Hi ha una sèrie de qüestions que cal tenir en compte. La primera, que dimecres l'exconseller Jaume Giró, que ja no té plaça a la cúpula però continua gaudint d'influència entre quadres i bases, va apostar per fer costat al nou model amb l'argument que representarà més recursos per a Catalunya. La segona, que per primera vegada un president comarcal ha sortit públicament a contradir la direcció. Es tracta de Carles Bosch, cap de files al Maresme, que s'ha alineat amb Giró i veu amb bons ulls -així ho ha explicat en declaracions a l'ACN- el sistema detallat aquest divendres per María Jesús Montero, ministra d'Hisenda.
Cap dels dos posicionaments suposa una sorpresa per als quadres de la formació, que aquests dies estan intercanviant posicions sobre el finançament en grups de missatgeria. Giró és el màxim representant del sector pragmàtic, no ha amagat mai que li agradaria arribar a acords amb el PSC i era contrari al trencament del pacte amb el PSOE. Bosch, per la seva banda, va ser escollit president al Maresme després que el secretari general, Jordi Turull, fes costat a una candidatura comarcal alternativa. En l'últim congrés, celebrat a Calella, va convertir-se en un dels militants que va presentar més esmenes incòmodes per a la direcció en el marc de la ponència organitzativa.
Indiquen aquestes dues veus que hi ha un corrent organitzat dins de Junts per apostar pel nou finançament? Totes les fonts consultades per Nació assenyalen que no és així, sinó que més aviat s'està tenint el debat sobre la "utilitat" de la formació al Congrés dels Diputats. El raonament de Giró segons el qual caldrà "explicar molt bé" rebutjar el nou model té adeptes de portes endins, com destaquen dirigents consultats per Nació. Tanmateix, no hi ha un "gruix" de quadres organitzats, com remarquen diverses veus. La direcció no tem que la situació es descontroli, ni molt menys, però sí existeix temor a l'aparició de quadres que defensin obertament votar a favor del nou finançament.
Com en bona part de les decisions que pren Junts, Carles Puigdemont tindrà un pes primordial a l'hora d'adoptar una posició definitiva. El tràmit serà llarg, perquè primer cal una llei orgànica sorgida del consell de ministres, però de moment s'han fixat les bases per formar part del debat. En l'acord d'investidura de Pedro Sánchez s'hi va consignar que, en les converses amb el govern espanyol, s'hi demanaria el concert, però la ruptura de les negociacions de l'octubre va impedir aprofundir en aquesta carpeta. Hi ha un altre element que condiciona el debat, que és la competència amb ERC i la desunió estratègica a l'hora de parlar amb el PSOE. De moment, qualsevol conversa es fa per separat.