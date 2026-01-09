Junts exigeix a ERC renegociar el nou finançament per «transitar» cap al concert

"No sortim del cafè per a tothom". És la conclusió a la qual ha arribat Junts després de conèixer els detalls del nou model de finançament, desgranats aquest divendres per María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, en una roda de premsa a Madrid. Antoni Castellà, vicepresident de la formació liderada per Carles Puigdemont, ha remarcat que Catalunya "hi torna a perdre" amb l'actualització del model, perquè ni tan sols hi ha una clàusula d'excepció dins la Lofca -la llei que regeix el finançament autonòmic- per tal que la Generalitat quedi al marge del sistema comú. Entre les queixes de Junts hi ha que no es tingui en compte que el cost de la vida sigui més alt a Catalunya.
Castellà ha indicat que l'ordinalitat no està garantida. "No ho sabrem mai. Mentre no es publiquin les balances fiscals, no ho sabrem. És estrany que només es garanteixi per Catalunya", ha apuntat el dirigent de Junts. El partit va pactar amb el PSOE que es fessin públiques les dades que permeten calcular el dèficit fiscal, però encara no són públiques. La conclusió, ja amb la lletra petita a les mans, és que es "confirma" que la Generalitat continua "en el cafè per a tothom", i que "no hi ha cap singularitat". "I no estarà garantida l'ordinalitat. La lletra petita confirma que no hi haurà ni un euro més per rebaixar el dèficit fiscal. No hi ha model singular, ni concert ni la clau de la caixa", ha ressaltat.
El model, ha indicat Castellà, no permetrà "recuperar" cap euro que se'n va amb el dèficit fiscal. En aquest sentit, ha demanat a ERC que "recondueixi" la negociació de tal manera que es pugui aconseguir el concert. "Instem a traslladar a Madrid el que hem aprovat al Parlament: sortir del règim comú per tenir la plena capacitat normativa per recaptar tots els impostos a Catalunya i, a partir d'aquí, establir una quota per pagar els serveis que l'Estat presta", ha remarcat el dirigent de Junts, que s'ha mostrat obert a fixar una quota de solidaritat que no sigui equiparable a un "espoli" com l'actual. Castellà ha demanat collar ara pel concert perquè és l'única oportunitat que hi ha hagut des de la Transició.