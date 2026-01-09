Can Ruti i Vall d'Hebron, centres estatals de referència per tractar amb cirurgia els trastorns del moviment

Els hospitals Germans Trias i Vall d'Hebron són oficialment el servei de referència per tractar amb cirurgia pacients amb trastorns del moviment. El Ministeri de Sanitat ha designat una aliança entre els dos centres com a únic Centre, Servei i Unitat de Referència (CSUR) del Sistema Nacional de Salut a Catalunya. Actualment, hi ha dos tipus d'intervencions per fer front als casos en què els fàrmacs no aconsegueixen millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen trastorns com Parkinson, tremolor essencial o distonia. Es tracta d'un tipus de cirurgia que permet un benestar més gran i més autonomia funcional.
Amb aquesta designació, qualsevol pacient de l'Estat amb trastorns del moviment refractaris al tractament convencional podran ser atesos per sotmetre's a cirurgia als hospitals catalans. Les dues intervencions que diferencien ambdós centres hospitalaris són l'estimulació cerebral profunda, que consisteix en la implantació d'elèctrodes al cervell per "reordenar" el mal funcionament del circuit cerebral, o l'aplicació d'ultrasons, una tècnica poc invasiva d'ablació tèrmica de les zones danyades del cervell que provoquen els tremolors.
"Hi ha un grup de malalts que, tot i el tractament farmacològic, tenen símptomes que tenen un impacte funcional important en el seu dia a dia i limiten les seves activitats", comenta en declaracions a l'ACN Lourdes Ispierto, neuròloga de la Unitat de Trastorns de Moviment de Can Ruti. Ara, la població adulta que respongui a aquest perfil es derivarà a Can Ruti i els infants a Vall d'Hebron. En tots dos casos, es treballa amb unitats interdisciplinàries de Neurocirurgia, Neurologia, Neuroradiologia, Neuropsicologia, Neurofisiologia, Anestèsia, Psiquiatria, Rehabilitació i Infermeria.
Ara per ara, la tècnica més emprada és l'estimulació cerebral profunda (DBS), que consisteix a introduir elèctrodes en punts concrets del cervell de la persona, que prèviament s'ha pogut determinar que influeixen en el seu mal funcionament, detalla Manel Tardáguila, neurocirurgià de Can Ruti. El doctor explica que aquesta intervenció es fa a quiròfan s'envien impulsos elèctrics a través d'un 'generador' que s'instal·la a la clavícula o l'abdomen amb l'objectiu de revertir el funcionament anòmal del circuit cerebral i poder acabar amb el tremolor d'aquella persona.
El dispositiu, a més, es pot controlar remotament des de l'hospital perquè un cop el pacient ha rebut l'alta se li puguin fer ajustos als paràmetres d'estimulació que es necessiti. Això és especialment rellevant per a pacients de fora de Catalunya que, a partir d'ara, puguin beneficiar-se d'aquesta cirurgia.
Aquest tractament està aprovat per a casos de tremolor essencial i Parkinson des de 1997, i per a distonia des de 2003. Tot i això, la seva aplicació és encara molt irregular territorialment. A l'Estat, la primera cirurgia d'aquest tipus es va fer el 2005, ara fa vint anys, justament a l'hospital de Can Ruti. Segons el doctor Tardáguila, els percentatges d'èxit són molt variables en funció del pacient, tot i que és habitual registrar millores de més del 60% o 70% del tremolor, un cop feta la cirurgia.
10 anys amb tremolor essencial invalidant
Una de les darreres pacients que s'ha sotmès a aquesta tècnica per acabar amb el tremolor essencial és una dona de 71 anys de Palafrugell (Baix Empordà) i intervinguda a Can Ruti a finals de 2025. L'afectació de la patologia era del tot invalidant i era incapaç de menjar amb cullera, tallar aliments o vestir-se.
La van diagnosticar ara fa deu anys i a l'Hospital de Palamós, d'on era pacient, havien provat tots els tractaments farmacològics possibles, sense èxit. Recentment, va ser derivada al Germans Trias, on se li han implantat dos elèctrodes per controlar els tremolors.
Una tècnica menys invasiva
Tot i l'èxit d'aquesta tècnica, no tots els pacients són aptes per a la implantació d'elèctrodes, sigui per la presència d'altres patologies o per qüestions d'edat. És per això que els darrers anys ha sorgit una altra alternativa terapèutica menys invasiva, a partir de l'aplicació d'ultrasons focalitzats d'alta intensitat (HIFU).
La tècnica consisteix a escalfar a 60 graus un punt determinat del cervell per provocar una lesió controlada que elimina la tremolor involuntària. Els ultrasons estan orientats a pacients amb un nivell de tremolor incapacitant i dificultats severes per dur a terme tasques bàsiques com escriure o menjar. Can Ruti va ser també pioner en l'aplicació d'aquesta tècnica a Catalunya, a partir de l'any 2022. Des de llavors s'han realitzat 370 procediments ablatius amb HIFU i, en la majoria de casos, s'han assolit millores en el control del tremolor d'entre un 70 i un 90%.