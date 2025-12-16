Les rondes tallades i Badalona sense metro: les afectacions dels aiguats

Protecció Civil ha activat l'alerta Inuncat al Barcelonès després que el Meteocat hagi avisat de xàfecs de més de 100 l/m² en 24 h al Barcelonès, especialment a Badalona, on s'han registrat més de 100 l/m² i on la tempesta ha descarregat amb força amb acumulacions importants d’aigua en diversos carrers. La tempesta ha deixat alguns barris sense llum, ha causat destrosses en dues escoles bressol i ha apagat les llums del famós arbre de Nadal de la ciutat.
Les conseqüències s’han fet notar també al transport públic. L’estació de Gorg ha quedat tancada cosa que ha obligat a interrompre el servei de la línia L2 del metro en el tram final, entre Artigues i Sant Adrià i Badalona Pompeu Fabra. L'L3 ha patit una interrupció important arran d’una avaria elèctrica a l’estació de Liceu, però ja s'ha restablert el servei. L'L1 s’ha produït un tall puntual per una assistència sanitària, però ja ha quedat també restablert el servei.
També s'ha vist afectat el transport de TRAM Barcelona per les pluges, concretament entre les parades de Gorg i Sant Joan Baptista.
La situació meteorològica ha mantingut en alerta els serveis d’emergències. Protecció Civil ha recomanat limitar els desplaçaments i actuar amb prudència davant la previsió que les pluges continuessin amb intensitat. A la xarxa viària, l’acumulació d’aigua ha generat importants congestions.
Nusos clau com el de la Trinitat han arribat a registrar quilòmetres de retencions en ambdós sentits, amb carrils tallats puntualment per bassals, però a les 21.40 hores les carreteres com la B-10 i la B-20, que patien les pitjors conseqüències, ja estan obertes als vehicles i sense retencions.
Trucades al 112
Davant d’aquest escenari, la Generalitat ha activat l’alerta del pla Inuncat, atesa la possibilitat que en 24 hores se superin àmpliament els llindars de pluja intensa. Les autoritats insisteixen que l’episodi no està tancat i que cal mantenir-se informats mentre durin les condicions adverses. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins avui a les 20 hores un total de 949 trucades per l'episodi de pluges. El gruix dels avisos s'ha rebut des del Barcelonès (676) i especialment a la franja de la tarda. Però ha sigut a Badalona on més trucades s'han registrat amb diferència, 370 durant la tarda.