Alerta per les pluges: més de cent litres per metre quadrat al Barcelonès

Protecció Civil ha activat l'alerta Inuncat al Barcelonès després que el Meteocat hagi avisat de xàfecs de més de 100 l/m² en 24 h a la comarca. El municipi més afectat és Badalona, on la tempesta ha descarregat amb força durant tota la tarda i s’han registrat acumulacions importants d’aigua en diversos carrers.
A causa d'aquest avís, el parc fluvial del Besòs, un dels espais verds més importants de la regió metropolitana de Barcelona, ha activat aquest dimarts a la tarda l'alerta del seu pla d'emergència en vista del possible desbordament del canal central. Així ho ha informat Protecció Civil de la Generalitat en un missatge a X publicat a primera hora de la tarda.
En concret, hi ha risc d'inundació a Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac, per la qual cosa s'ha tancat a la ciutadania. A més, Protecció Civil avisa que les tempestes continuen "estàtiques" aquest sobre quatre comarques de l'àrea de Barcelona: el Barcelonès, el sud del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, per la qual cosa demanen "molta precaució" a la població.
De fet, Protecció Civil ha publicat un llistat amb les comarques que han activat aquest dimarts a la tarda la prealerta i alerta Inuncat per inundacions. Les que estan en alerta són 7: Alcanar, Reus, Gavà, Sant Quirze del Vallès, Sant Adrià del Besòs, Terrassa i Badalona.
Incidències i carrers inundats
Els Bombers han fet més de 165 serveis per la pluja des d'aquest matí i fins a les sis de la tarda, la majoria a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord, i concentrats principalment a Badalona. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís d’observació per xàfecs que poden superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores en aquesta ciutat, i s'han registrat inundacions a carrers i a baixos d'immobles. També s'ha inundat l'estació de metro de Gorg, que s'ha hagut de tancar igual que les altres dues estacions de l'L2 a Badalona.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins avui a les 20 hores un total de 949 trucades per l'episodi de pluges. El gruix dels avisos s'ha rebut des del Barcelonès (676) i especialment a la franja de la tarda. Però ha sigut a Badalona on més trucades s'han registrat amb diferència, 370 durant la tarda.
Protecció Civil també ha explicat que hi ha força incidències per acumulació d'aigua a les vies urbanes dels municipis afectats per la pluja a causa de la fullaraca que alenteix el drenatge de l'aigua al clavegueram. A banda, el Servei Català de Trànsit alerta que hi ha moltes incidències simultànies a les vies urbanes i interurbanes al Barcelonès, sud del Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
A Badalona, les fortes pluges han causat destrosses com les del centre comercial Màgic Badalona, on s'acumula l'aigua i es filtra pel sostre:
Incidències al transport públic
També hi ha incidències a la xarxa ferroviària. Els combois de les línies de Rodalies R2 i R2Sud circulen amb demores que poden superar els 20 minuts de mitjana per les limitacions de velocitat per alerta de fortes pluges de l'Agència Estatal de Meteorologia. Finalment, a la xarxa de metro de Barcelona s'han registrat incidències a les línies L2, L3 i L1. Consulta la peça de Nació amb totes les incidències viàries.