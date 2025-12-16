16 de desembre de 2025

Pluges intenses a nou comarques durant la matinada del dimecres

El Meteocat posa en alerta el sud del país després d'una tarda de dimarts d'aiguats al Barcelonès, on s'han superat els 100 litres per metre quadrat

  Una parella passeja sota la pluja a Barcelona

Publicat el 16 de desembre de 2025 a les 20:38
Actualitzat el 16 de desembre de 2025 a les 21:50

Després d'un dimarts marcat per les fortes pluges que han afectat el Barcelonès, i especialment Badalona, els aiguats continuaran afectant el país. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una alerta per pluges intenses durant la matinada a les nou comarques del sud.

Així, les pluges seran protagonistes entre la mitjanit i les sis del matí al Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià. A més, el Baix Ebre i Montsià tindran afectacions fins al migdia. En aquests sectors, els ruixats poden anar acompanyats de tempesta i es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora.

A la tarda són possibles alguns ruixats aïllats a punts de l'interior. Seran d'intensitat feble o localment moderada, i acumularan quantitats minses o poc abundants de precipitació. La temperatura mínima serà lleugerament més baixa, sobretot a l'interior del país. Per la seva banda, la temperatura màxima serà similar o lleugerament més baixa que la d'aquest dimarts.

Aquest dimecres, Barcelona començarà el dia amb uns 12 graus de mínima i es preveu arribar als 16°C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 4 graus de mínima i s'arribarà als 15 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 4 graus que pujaran fins als 13°C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 10 graus de mínima que podran arribar fins als 16°C segons la previsió. 

