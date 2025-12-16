Després d'un dimarts marcat per les fortes pluges que han afectat el Barcelonès, i especialment Badalona, els aiguats continuaran afectant el país. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una alerta per pluges intenses durant la matinada a les nou comarques del sud.
Així, les pluges seran protagonistes entre la mitjanit i les sis del matí al Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià. A més, el Baix Ebre i Montsià tindran afectacions fins al migdia. En aquests sectors, els ruixats poden anar acompanyats de tempesta i es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
A la tarda són possibles alguns ruixats aïllats a punts de l'interior. Seran d'intensitat feble o localment moderada, i acumularan quantitats minses o poc abundants de precipitació. La temperatura mínima serà lleugerament més baixa, sobretot a l'interior del país. Per la seva banda, la temperatura màxima serà similar o lleugerament més baixa que la d'aquest dimarts.
Aquest dimecres, Barcelona començarà el dia amb uns 12 graus de mínima i es preveu arribar als 16°C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 4 graus de mínima i s'arribarà als 15 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 4 graus que pujaran fins als 13°C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 10 graus de mínima que podran arribar fins als 16°C segons la previsió.