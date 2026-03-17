Les pluges disparen les al·lergies: la primavera serà dura

La primavera acostuma a ser molt ben rebuda. Tanmateix, hi ha un nombrós grup de persones -els al·lèrgics- que l'esperen amb patiment. I enguany tenen motius: els experts pronostiquen una temporada molt dura a causa de les pluges abundants dels darrers mesos -l'hivern més humit de les darreres tres dècades-. Tot i que les precipitacions netegen l'ambient, donen més combustible a les plantes que floriran en les setmanes vinents.
Protegir-se amb mascareta i ulleres
Els experts de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) preveuen una primavera especialment dura per als al·lèrgics. Les pluges dels darrers mesos han permès omplir del tot els embassaments, però també s'han convertit en combustible per a les plantes, que floreixen amb més intensitat.
Tot i que les precipitacions netegen l'ambient i fan caure el pol·len, deixant-lo fora de combat, donen més força a les plantes que floriran en les pròximes setmanes. És per aquest motiu que aconsellen a aquelles persones que saben que són al·lèrgiques que es protegeixin, fins i tot amb mascaretes i ulleres, i als qui tinguin símptomes per primer cop que facin les proves per determinar a què tenen al·lèrgia i fer el tractament corresponent.
"Es preveu una primavera carregada de pol·len, n'hi haurà molt, perquè evidentment les plantes aquest any estan absolutament regades, i la temperatura, que al matí és més fresca i al migdia més alta, ha activat ja totes les plantes", explica la biòloga Jordi Belmonte, coordinadora de la xarxa.
Les malalties al·lèrgiques representen una preocupació de salut pública a Catalunya, a causa del seu fort impacte en el sistema sanitari i la qualitat de vida dels pacients. L'elevada demanda assistencial, que inclou visites a urgències, hospitalitzacions i tractaments crònics, es veu agreujada quan no hi ha un diagnòstic i tractament adequats. En l’àmbit social i econòmic, aquestes malalties generen pèrdues laborals i absentisme escolar, afectant també els cuidadors dels pacients pediàtrics.
Prop de dos milions d'afectats a Catalunya
A Catalunya, prop de dos milions de persones pateixen alguna patologia al·lèrgica respiratòria, i es preveu que aquesta xifra es dupliqui l’any 2050. Segons estimacions de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica, el 25% de la població presenta rinitis, amb o sense conjuntivitis al·lèrgica, i fins a un 12% pateix asma al·lèrgica.
L’edat mitjana dels pacients que consulten per rinoconjuntivitis i asma és de 30 i 29 anys, respectivament, amb un predomini del sexe femení en tots dos casos (55,4% en la rinoconjuntivitis i 55% en l'asma). Les dades mostren dos pics d'incidència de l'asma: en infants de 5 a 15 anys i en adults de 35 a 40 anys.
A més, en quatre de cada deu casos, l’asma i la rinoconjuntivitis són provocades pel pol·len, que representa la primera causa de rinoconjuntivitis i la segona d'asma. Així doncs, la quantificació del pol·len a l'atmosfera és clau per dissenyar estratègies terapèutiques i preventives adaptades a cada pacient.