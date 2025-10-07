El Govern aprova ajudes de 4 milions d'euros per a les explotacions afectades per la Dermatosi Nodular

El Govern ha aprovat una ajuda de 4 milions per als ramaders de les explotacions afectades pel brot de Dermatosi Nodular Contagiosa, que per ara afecta dues granges de l'Alt Empordà. L'objectiu és "accelerar el màxim possible" la vacunació, segons ha explicat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig ha detallat que les vacunes que es començaran a aplicar als 90.000 caps de bestiar de la zona d'influència dels dos brots arribaran en dos lots, el primer dels quals procedent de França demà mateix. Paral·lelament, aquest dimarts al vespre està previst que la CE aprovi el pla de vacunació.
Ordeig ha detallat que les primeres vacunes es començaran a aplicar aquest dimecres i que s'està cridant a la mobilització de veterinaris voluntaris a través del col·legi professional així com d'altres de la mateixa Generalitat. L'objectiu és començar de seguida el procés amb el lot que ha cedit França, que ja va patir un episodi com aquest. A finals de setmana, n'arribarà un altre que correspon a la reserva de la CE i que el Ministeri d'Agricultura va activar de seguida que va tenir coneixement del brot.
El primer cas es va detectar en una explotació de Castelló d'Empúries i el segon ha estat a Peralada, segons ha revelat el Ministeri d'Agricultura en un comunicat, tot i que des de la Generalitat s'havia insistit a mantenir la confidencialitat sobre la ubicació de la granja. En aquest segon cas, es tracta d'una explotació de reproducció per a la producció de llet, amb un cens de 270 caps de boví.
Ordeig ha reivindicat la ràpida resposta de les administracions des de l'aparició del primer brot i l'inici de la vacunació aquest dimecres. La CE aprovarà el pla de vacunació que establirà com s'ha de dur a terme aquest procés, com per exemple per quins animals es comença i quin ordre de segueix. El conseller, però, no ha concretat quants dies es podria allargar la vacunació.
Ordeig, acompanyat de la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, ha expressat el seu suport a aquests ramaders, a qui avui continuen sacrificant el seu bestiar per l'aparició de la DNC. Concretament, és una malaltia vírica que no es contagia als humans i només afecta els bovins i als búfals, ha reiterat el conseller. La Dermatosi Nodular Contagiosa està classificada com a malaltia de categoria A a la UE i és obligatori adoptar mesures per a la seva erradicació.
Les ajudes i mesures de prevenció
Sobre les ajudes anunciades aquest mateix dimarts pel Govern, el conseller ha dit que la Generalitat intentarà "pagar ràpidament", ja que, com ha recordat, els ramaders afectats deixaran de tenir ingressos de seguida i tardaran temps a recuperar l'activitat. Els preus, ha concretat, seran els que "s'apropin més al preu de mercat". D'altra banda, ha tornat a sortir al pas de les crítiques per una manca de prevenció per no vacunar el bestiar. "No es pot vacunar on no hi ha cap focus. Ni està permès ni els científics ho recomanen", ha apuntat.
Aquest mateix dimarts, la Generalitat enviarà una nota informativa als ajuntaments i ramaders que es troben dins del radi de 50 quilòmetres on hi ha els brots per informar-los quins estan dins dels 20 primers quilòmetres i quines restriccions hi haurà en les pròximes setmanes en accions com el moviment de cubes o dejeccions. En una segona circular, s'informarà d'aspectes més tècnics com la desinfecció de les cubes i la maquinària.