Ramaders gironins restringeixen les visites a granges per la Dermatosi Nodular

Els ramaders gironins han activat mesures "extres" de bioseguretat davant la confirmació del primer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquest sentit, han reduït al mínim les visites de persones que no formen part de l'explotació, han reforçat la desinfecció de vehicles i persones, i han extremat la neteja de les granges.
"Si no s'actua ràpidament, pot ser la mort de les explotacions ramaderes en aquesta zona", assegura Josep Juscafresa, ramader a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany. "Contra això és molt difícil de lluitar", afegeix Lluís de Cámera, que té l'explotació a Agullana, a l'Alt Empordà. Coincideixen a reclamar al Departament que posi en marxa una campanya de vacunació per protegir el sector.
"És molt difícil lluitar contra això"
Algunes explotacions també proporcionen roba i botes exclusives als visitants o apliquen productes desinsectats als animals. "Però és molt difícil lluitar contra això", lamenta. Apunta que el canvi climàtic i les altes temperatures han afavorit la propagació dels mosquits, vectors del virus.
En Josep ja aplica aquestes mesures des de fa dies. "Vaig importar animals d’un focus infectat de França", explica, "després dels tests de sang es va confirmar que la meva granja no estava infectada". Tot i això, cada vuit o deu dies desinfecta la granja amb productes aptes per als animals, seguint la recomanació del Departament d'Agricultura.
En la mateixa línia, De Cámera confessa que estan "preocupadíssims": "No és una baixa de producció o un mal any. Si et toca, et sacrifiquen tots els animals". Els ramaders ja avancen que exigiran compensacions tant per les pèrdues econòmiques com pel cost de tornar a arrencar les explotacions.
Una malaltia que no afecta les persones
La Dermatosi Nodular Contagiosa és un virus que provoca lesions cutànies, febre i pèrdua de pes en el bestiar, i pot reduir-ne la producció de llet i carn. Es transmet tant pel contacte directe entre animals com per insectes com mosques, paparres o tàvecs. En cap cas, però, afecta la salut humana ni pel contacte amb els animals ni pel consum de carn, llet o derivats.
Es tracta d’una malaltia relativament nova que ha afectat França (67 casos declarats) i Itàlia (47) en els darrers mesos. La Generalitat treballa amb els actors implicats per traçar l’origen de la infecció i frenar-ne la propagació.