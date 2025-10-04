Es detecta el primer cas de Dermatosi Nodular a l'Alt Empordà

El focus de Dermatosi Nodular Contagiosa s’ha detectat per primera vegada a l'estat espanyol en una explotació de Castelló d’Empúries, on aquest mateix dissabte a la tarda se sacrificaran un total de 123 animals. Així ho ha explicat aquest dissabte el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que ha detallat les mesures que es prendran arran de la detecció del cas.
Així, no es podran moure animals a un radi de 20 quilòmetres de l’explotació afectada, i es faran controls a un radi de 50 quilòmetres, on hi ha unes 800 explotacions.
Durant un mes i mig, en aquestes explotacions només es podrà moure els animals per portar-los a l’escorxador. A més, durant almenys 90 dies, a tot Espanya no es podrà exportar a països de fora de la Unió Europea si no hi ha un conveni específic.
El catedràtic de sanitat animal de la UAB, Mariano Domingo, alerta que el focus detectat a l'Alt Empordà es pot propagar "amb certa facilitat" i considera "imprescindible" la vacunació.
Tenint en compte que les mosques propaguen la malaltia de manera efectiva, Domingo apunta que "el problema és que les condicions climàtiques actuals no ajuden a limitar la presència d'insectes a les granges". En aquest sentit, considera que "la malaltia pràcticament no es pot aturar si no es genera immunitat entre els animals".
Primer cas detectat
Aquest és el primer cas detectat a l’estat espanyol després que a França ja s’hagin notificat 67 focus i a Itàlia, 47. Aquesta malaltia afecta el bestiar boví, però no es transmet a les persones ni per contagi ni a través del consum dels seus productes o derivats.
El contagi pot ser molt ràpid, però es produeix només per contacte directe entre animals i, indirecte i de manera molt efectiva, per mosques, paparres i tàvecs, que poden propagar la malaltia a explotacions properes.
El catedràtic de sanitat animal de la UAB, Mariano Domingo, avisa que el focus de Dermatosi Nodular detectat en una explotació de l'Alt Empordà es pot propagar "amb certa facilitat" i considera "imprescindible" la vacunació.
Tenint en compte que les mosques propaguen la malaltia de manera efectiva, Domingo apunta que "el problema és que les condicions climàtiques actuals no ajuden a limitar la presència d'insectes a les granges". En aquest sentit, considera que "la malaltia pràcticament no es pot aturar si no es genera immunitat entre els animals".