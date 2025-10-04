El cérvol ha passat en poques dècades de pràcticament desaparèixer a Catalunya a viure un procés de clara expansió. Actualment, s'estén per bona part del Pirineu i Prepirineu -des de la Val d'Aran fins al Ripollès-, però puntualment també arriba a comarques pròximes. No només colonitza nous territoris sinó que guanya altitud, posant el risc el futur de l'isard al Pirineu.
Un dels moments àlgids del cicle vital del cérvol és l'aparellament. La brama del cérvol és la manifestació del zel dels mascles d’aquesta espècie, un espectacle natural que té lloc des de mitjan setembre fins a mitjan octubre. Els cérvols cerquen les femelles i bramen de manera ostensible, especialment a primera i última hora del dia, per intentar atreure el màxim nombre de possibles parelles.
Cada vegada és més habitual intentar veure i sentir aquest espectacle de la natura. Per facilitar-ho, diversos espais naturals, reserves de caça i entitats ambientalistes organitzen punts d'informació que ho permeten, sense afectar els animals. T'expliquem on i quan gaudir de la brama del cérvol a Catalunya.
Parc natural de l'Alt Pirineu i Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars
Hi ha tres punts d'observació gratuïts. Estan oberts tots els dissabtes i diumenges fins al 19 d’octubre. L’horari és des de trenc d’alba fins a les 11.00, i de les 17.00 fins que es faci fosc.
També s’ofereixen visites guiades per a grups reduïts per mitjà dels guies intèrprets acreditats del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Parc natural del Cadí-Moixeró i Reserva Nacional de Caça del Cadí
En els tres punts d'observació hi ha especialistes que aporten contingut a l'experiència i posen a la disposició dels visitants prismàtics i telescopis. Per accedir als punts d’observació es pot fer reserva prèvia mitjançant el web www.bramacadi.cat. El servei, que és gratuït, estarà disponible els dies 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11 i 12 d’octubre.
Reserva Nacional de Caça de Boumort
Hi ha dos punts d'observació habilitats amb accés lliure i gratuït.
- Mirador de Fites: continuarà actiu el 4, 5, 11, 12, 18 i 19 d’octubre en horari de 8 a 20 hores.
- Centre de la Pessonada: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26 d’octubre de 9 a 19 hores els dissabtes i fins a les 13 hores els diumenges.
Ripollès
L'entitat CEA Alt Ter organitza cada tardor l'activitat “Berenar entre cérvols” a l'oest del Ripollès. Després d'una primera activitat el 26 de setembre, es tornarà a fer el divendres 3 d'octubre.