La reintroducció d'ibis ermitans a l'Empordà es reforça amb una migració assistida des d'Àustria

Una campanya migratòria assistida d'ibis ermitans ha fet parada aquest dissabte als aiguamolls de l'Empordà, a l'Alt Empordà com a part del Waldrapp Team, un projecte europeu que pretén reintroduir l'espècie arreu del continent europeu, ja que els ibis ermitans estan catalogats com una espècie en perill d'extinció. Per això el Waldrapp Team fa anys que fa una migració assistida d'aquests ocells.
Fa sis setmanes que van sortir d'Àustria amb l'acompanyament i lideratge d'un ultralleuger i han anat resseguint diverses parades que habitualment fan aquestes aus. La campanya de migració havia d'acabar a Andalusia, però finalment ho faran als aiguamolls de l'Empordà, i allà conviuran amb una vintena d'exemplars més que hi ha en un aviari.
Per fer-ho, el projecte de Waldrapp Team "entrena" els ibis en els mesos d'estiu a Àustria per tal que reconeguin el color groc com a guia de referència per seguir en les migracions. Fan vols de reconeixement i posteriorment comencen la ruta migratòria cap a zones més càlides.
La parada migratòria de l'Empordà
Amb el nou traçat migratori, els responsables del projecte buscaven un lloc per fer parada a Catalunya. Des de la Fundació Alive van plantejar fer-ho als aiguamolls de l'Empordà, ja que l'ultralleuger podria aterrar amb els ocells a l'aeròdrom d'Ordis, a Alt Empordà, i allà traslladar les aus fins al poble de Pau, on ja hi ha un aviari amb una vintena d'ibis.
La campanya migratòria d'enguany no està funcionant tal com s'esperava, però el director de la iniciativa Johannes Fritz explica que aquest estiu ha fet molt mal temps a Àustria i això "ha dificultat l'entrenament" amb els ibis. Per això els costa seguir la ruta migratòria amb normalitat. Ara, han decidit que en comptes d'aturar-se durant l'hivern a Andalusia ho faran a l'Empordà.
Els 29 ibis que han aterrat aquest dissabte passaran els mesos més freds en aquest aviari de Pau i a finals de febrer o principis de març els alliberaran per tal de comprovar si saben el camí de tornada. Per al secretari general de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, aquesta situació és "emocionant" perquè "hi haurà ibis volant per l'Empordà".
A més, caldrà estudiar què fan les aus quan les alliberin. "Veurem si s'estableixen a l'Empordà, baixen fins a Andalusia o tornen cap a Àustria", ha afegit Sargatal. Mentrestant, els ocells conviuran amb la població local d'ibis. Per aquest motiu, la fundació ha ampliat les instal·lacions de 280 metres quadrats per acollir tots els exemplars. De fet, la fundació preveu que al llarg de l'octubre arribin una desena més d'ibis ermitans procedents de zoos europeus.
Guiats per un ultralleuger
L'ibis ermità és un ocell amb unes característiques peculiars, més enllà de tenir el cap pelat i de tons vermells, el que sorprèn més és el mode en què migren: ho fan amb acompanyament humà, concretament d'ultralleugers. La seva condició d'animal en perill d'extinció fa que s'hagi de destinar esforços en la seva reintroducció, objectiu que va impulsar Jordi Sargatal i que es va fer el primer intent l'any 1992 sense èxit.
Ara, és ben diferent. Els ocells han arribat per quedar-se als aiguamolls de l'Empordà i així intentar fer créixer una espècie que es va extingir fa uns 300 anys. La tímida recuperació d'aquest peculiar ocell s'ha dut a terme gràcies a diversos programes; els més exitosos han estat a Àustria -d'on provenen els nous integrants de la fauna catalana- i d'Alemanya que han fet créixer l'espècie fins a assolir uns 2.000 exemplars.
Els ibis ermitans necessiten una cura especial. Una necessitat que requereixen és mantenir una temperatura agradable per a ells, per aquesta raó, el mes d'abril es va construir una gàbia d'aclimatació de grans dimensions a la zona de Torre Mornau, una finca de propietat pública del parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
Per aquest motiu s'ha dut a terme la migració assistida, ja que l'ibis ermità pot passar tot l'any a Catalunya, però no pot hivernar al centre d'Europa. Des d'Àustria han aprovat l'operació migratòria perquè allà es cuiden a la zona del llac Costanza -situat entre Alemanya, Àustria i Suïssa- i en diverses ocasions han afavorit el desplaçament dels ocells cap al nord d'Itàlia, apostant, també, per l'ús d'ultralleugers com a guies i "mares adoptives".
Aquesta nova ampliació del nombre d'ibis ermità, conjuntament amb el de linx ibèric, fa que ja siguin dos els projectes de reintroducció d'espècies que transcendeixen d'ençà que Sargatal és secretari de Transició Ecològica. En aquest sentit, el director Marc Vilahur assenyala que "tota ajuda en conservació de la biodiversitat és benvinguda" i això suposa implicar l'administració pública, però també empreses privades i el tercer sector.