Quasi el 20% de l'electricitat de les depuradores ja prové de renovables

Segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el 18,6% de l'energia elèctrica que consumeixen les depuradores d'aigües residuals es du a terme amb energies netes. Una xifra que pel 2027 es projecta a l'alça, s'espera que arribi al 25%. Tot plegat prové del pla d'eficiència energètica que desplega l'ACA des del 2019, aquest té la finalitat d'aconseguir energies netes i destinar-les a l'autoconsum de les depuradores. I ho fa a través de tres eixos: l'aprofitament de l'energia fotovoltaica, la producció de biogàs a partir dels fangs i actuacions destinades a millorar l'eficiència global de les depuradores.
Més de 200 instal·lacions fotovoltaiques en sistemes de sanejament
Actualment hi ha un total de 221 instal·lacions fotovoltaiques en depuradores, multiplicant-se per 5 en els darrers 4 anys, quan en el 2021 hi havia un total de 41 parcs fotovoltaics. S’aprofita la instal·lació d’aquestes estructures en les cobertes dels edificis de les plantes, o bé en terrenys propers. Enguany, la potència instal·lada és de 12,4 MW pic. La producció estimada pel 2025 és de 14 GWh, equivalent al consum de 4.667 llars. L’objectiu pel tercer cicle de planificació de l’ACA és disposar d’una potència instal·lada de 19,6 MWp.
Pel que fa a l’increment de la producció de biogàs a partir dels fangs resultants del procés de depuració, actualment hi ha un total de 31 digestions anaeròbies operatives amb cogeneracions per valoritzar energèticament el biogàs. Aquestes instal·lacions sumen una potència instal·lada de prop de 15 MW elèctrics. La producció estimada pel 2025 és de 44GWhe, equivalent al consum anual de 14.667 llars. Per a meitats del 2027, es preveu habilitar 4 nous processos de digestió anaeròbia, que permetran disposar d’una potència instal·lada de 17,8 MW elèctrics. En algunes depuradores, concretament a les de Sabadell-Riu Sec i la Jonquera, disposen de molins de vent per a l’autoconsum generat per l’energia eòlica i la potència instal·lada és de 29 kW.
Finalment, pel que fa a les actuacions per a millorar l’eficiència energètica i per donar compliment a la nova Directiva de Sanejament 2024/3019, l'Agència Catalana de l'Aigua ha contractat una assistència energètica amb la intenció d’auditar a partir de 2026 les plantes amb més consum energètic. Es treballarà a més en un evolutiu energètic de l’actual sistema d’informació per a millorar la identificació, el seguiment i la quantificació de l’estalvi energètic generat per les diferents instal·lacions en servei, amb l’objectiu de definir de manera acurada les actuacions per dur a terme.