Agricultura garantirà la vacunació del boví de les zones afectades per la Dermatosi Nodular

El Departament d’Agricultura ha assegurat aquest diumenge al vespre que garantirà la vacunació del boví de les zones afectades davant de la detecció del primer cas positiu de Dermatosi Nodular Contagiosa a la península Ibèrica en una explotació de Castelló d’Empúries. En un comunicat, el departament explica que s’han activat "de manera immediata" les peticions per aconseguir la vacuna.
Aquesta era una petició de representants del sector com Unió de Pagesos i la decisió contrasta amb les declaracions que al matí ha fet el conseller Òscar Ordeig a Catalunya Ràdio. Ha afirmat, entre d'altres, que "la UE no et deixa vacunar si tens un cas” i que en tot cas es pot autoritzar "de forma excepcional" allà on la malaltia s'ha "descontrolat". També ha afegit que la vacuna pot "complicar detectar els casos positius respecte als vacunats".
A més, Agricultura també ha informat de la posada en marxa d’un equip d’una cinquantena de professionals per treballar sobre el terreny i agilitzar els controls i la presa de mostres. Durant la reunió amb el sector, el conseller ha expressat el compromís de l’executiu per actuar amb la “màxima celeritat, coordinació i transparència per contenir la malaltia” i “protegir el sector ramader”.
També els ha anunciat que el Govern està estudiant línies de suport econòmic i empresarial per fer front a possibles efectes adversos per al sector. Segons afegeix el comunicat, també s’emetrà una nota aclaridora per a les zones que es troben sota restriccions de moviment, amb instruccions concretes per als professionals i ramaders. A més a més, s’habilitarà un telèfon de contacte específic que restarà operatiu cada dia de la setmana.
També s’ha decidit activar una comissió d’experts en sanitat animal que coordinarà el centre d’investigació en sanitat animal CRESA i que haurà de marcar la línia estratègica a seguir per a l’erradicació i la prevenció de la malaltia.