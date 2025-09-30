Catalunya modifica el pla de sequera per no castigar l'agricultura i la ramaderia

El Govern ha aprovat modificacions del pla de sequera per suavitzar les limitacions en els consums per a usos agrícoles i ramaders. Fins ara, en el reg agrícola s’aplicava una reducció que en cas d'emergència era en tots els casos del 80%. Amb la modificació aprovada es planteja una diferenciació en funció de la tècnica emprada per al reg (gravetat, dispersió i localitzat), que pot arribar a limitar-se al 15%.
A més, si el pla de sequera preveia una reducció del 50% dels usos ramaders en emergència, amb la modificació es planteja una limitació del 25%.
Més diferenciacions
Així mateix, dins de la tècnica de reg per gravetat, en l’escenari d’emergència, es proposa establir un percentatge de reducció de la dotació en normalitat diferent si es tracta de reg d’espècies llenyoses (per tal d’assegurar la supervivència d’aquests conreus) o si es tracta del reg d’altres espècies. L’objectiu és garantir la supervivència de les espècies llenyoses en un context de reducció dràstica de recursos.
Pel que fa als percentatges de reducció de les dotacions per a usos ramaders, es proposa especificar que aquestes reduccions no inclouen l’abeurament del bestiar, per tal de garantir la supervivència dels animals presents a l’explotació.
Modificacions pendents
Fins ara, el Govern ha aprovat les modificacions del pla de sequera vinculats als acords amb les organitzacions pageses. A banda de suavitzar les restriccions, aquest estiu va sortir a exposició pública la divisió de l'aqüífer Muga-Fluvià en dues unitats. Queden pendents altres qüestions com situar la dessalinització com un recurs estructural i no només en situacions d'escassetat. També entitats com Aigua és Vida han reclamat a la conselleria que, entre altres, s'elimini la possibilitat de reduir a la mínima expressió els cabals de manteniment en cas d'emergència. En aquest sentit, fonts de l'ACA assenyalen a Nació que es continua treballant en la resta de canvis, però que no hi ha una data prevista per aprovar-los.