Com es comportaran els préssecs amb un canvi climàtic encara més intens?

Com es comportaran els presseguers quan el canvi climàtic encara sigui més intens? Per respondre aquesta pregunta investigadors de l'IRTA i de l'Estació Experimental Aula Dei (EEAD-CSIC) han simulat les condicions que alguns escenaris pronostiquen per a finals de segle, amb valors que poden arribar a 4 o 5 graus per sobre dels actuals. Els científic han constatat que l'augment de temperatures en la fase primerenca dels fruits avança fins a vuit dies la collita de préssec i nectarina, ocasiona un estrès oxidatiu en la fruita, fa que tendeixi a ser més allargada i canviï la seva composició.
L'estudi, on arbres de tres varietats van ser introduïts en cambres d'escalfament, va observar el comportament en les fases inicials del desenvolupament del fruit, fins al tancament del pinyol, entre abril i maig. En concret, a Saragossa es van analitzar la varietat de préssec Extreme July i, a Gimenells (el Segrià), les varietats de nectarina Nectaperf i Big Top.
La principal conclusió ha estat que no totes tenen la mateixa "plasticitat" o capacitat d'adaptar-se al canvi climàtic. "Hi ha varietats capaces de regular l'expressió dels seus gens per tal d'adaptar-se a aquestes condicions i altres que no ho són i patiran més aquests canvis", explica a l'ACN Celia Cantín, investigadora de l'EEAD.
Segons Cantín, molts paràmetres analitzats han demostrat "canvis en la composició dels fruits", una acceleració del moment de collita, canvis en la forma dels fruits -més allargats i no tan esfèrics- i la producció de molècules que demostren un estrès oxidatiu en els fruits que afecta, per exemple, en un canvi en l'equilibri del gust.
En alguns casos hi ha hagut també menys producció i una pèrdua de fermesa respecte als exemplars no escalfats dins el que els investigadors han definit com "una màquina del temps". Ara en una segona fase l'estudi aprofundirà en l'anàlisi dels canvis biològics i aplicarà l'escalfament en un moment productiu més avançat, entre el tancament de l'os i fins al moment de la collita, segons ha detallat la investigadora.
Aposta per varietats més resilients
Cantín ha subratllat la importància de seleccionar les varietats que es veuen menys afectades pel canvi de temperatures. En aquest cas, per exemple, la varietat Nectaperf ha mostrat menys capacitat d'adaptació, mentre que les Big Top i Extreme July s'hi han adaptat millor. A més, la investigadora ha assenyalat que l'objectiu també és treballar per pal·liar els danys observats en la composició dels fruits.
Aquests coneixements se sumen als efectes ja coneguts de l'escalfament global en la producció de fruita: pitjor floració per la falta d'hores de fred, risc més gran de gelades per una floració més primerenca, problemes de quallat per altes temperatures durant la floració, major estrès hídric o l'aparició de noves patologies i plagues, ha indicat Cantín durant la 29a Exposició del préssec i la nectarina a Alcarràs, al Segrià.