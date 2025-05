Catalunya pretén adaptar els conreus tradicionals de cada territori al canvi climàtic

L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) impulsa un projecte per adaptar els conreus tradicionals de cada territori al canvi climàtic i les seves conseqüències. L'objectiu d'Adaptex és fer el sector agrícola "viable" en un context de canvi i d'escassetat d'aigua, malgrat que amb les puges dels darrers mesos "no és la preocupació més immediata". El director de l'IRTA, Josep Usall, explica que una de les claus és que el sector sigui resilient i es pugui adaptar a la nova realitat climàtica. "Tots tenim clar que hi haurà un increment de temperatura i menys aigua disponible i necessitem veure quines són les varietats i com es tracten per assegurar que siguin viables", ha remarcat Usall.

En aquest sentit, el director de l'institut ha ressaltat que els darrers dos anys la falta d'aigua ha estat la principal preocupació, però que la idea de l'IRTA és intentar ajudar a buscar les eines necessàries perquè les explotacions siguin viables en el context de canvi climàtic. A més, l'institut agroalimentari estudia la possibilitat d'introduir nous conreus en explotacions on mai s'havien plantat, però que el canvi climàtic i el consegüent increment de la temperatura fa que puguin ser viables.

Per començar a posar fil a l'agulla, Usall ha explicat el projecte Adaptex a diversos representants institucionals del territori, entre els quals hi havia alcaldes del Baix Empordà o el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, a les instal·lacions que l'IRTA té al Mas Badia de la Tallada d'Empordà.

Proteïnes alternatives a la carn

A més, en la trobada també ha presentat altres propostes com un projecte d'elaboració de proteïnes alternatives que substitueixen a les de la carn. Una iniciativa que respon a la caiguda del consum de carn i que compta amb tres línies de treball: la vegetal, la d'algues, la d'insectes. Per fer-ho possible, l'institut compta amb una granja d'insectes a Mas Bover a Constantí (Tarragonès) i amb un espai on es treballa amb les algues a la Ràpita.

Usall ha explicat que, a més, segueixen desenvolupant altres projectes que "aportin solucions" al sector i, de retruc, a la ciutadania i ha explicat que cada territori té les seves característiques. "Fem una recerca global, però molt adaptada al territori", remarca.