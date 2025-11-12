Aurores boreals aquesta nit a Catalunya: on has d'anar per veure-les

Les aurores boreals -també conegudes com a aurores polars- són un fenomen de luminescència vinculat a un màxim de l'activitat solar. La matinada de dimecres, part del cel de Catalunya s'ha tenyit de tons rosats convertint el paisatge en un espectacle pels cinc sentits. El que ha deixat bocabadats a totes aquelles persones que per un motiu o altre han hagut de matinar, efectivament, eren aurores boreals. I en les pròximes hores, la tarda i nit de dimecres, se'n poden tornar a veure. T'expliquem on.
Les condicions d'aquesta nit fa que puguin aparèixer aurores boreals en diversos punts de Catalunya on ja se n'han vist durant la matinada de dimarts. Osona, el Lluçanès, l'observatori de Pujalt (Anoia), el Parc Astronòmic del Montsec (Lleida) o l’estació de FGC Vallter, són algunes de les zones on es podria repetir el fenomen. En general, des de qualsevol punt alt i amb poca contaminació lumínica hi ha probabilitat de veure'n.
Consells per aquesta nit
En conversa amb Nació el director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas ha matisat, però, que caldrà estar pendents de si hi ha núvols enterbolint el cel, ja que per veure les aurores boreals cal un cel molt fosc i net. Les prediccions apunten que aquesta nit hi haurà alguns núvols, però Ribas creu que val la pena provar de veure l’aurora boreal buscant “algun forat” en moments determinats. Per intentar-ho cal mirar cap al nord i esperar a tenir sort per observar aquest fenomen “tan especial” que es veu amb freqüència a llocs com el pol nord.
Entre les 19:00 i fins a les 01:00 se'n podrien veure en algunes zones, a partir de la mitjanit hi ha menys possibilitats. Els experts recomanen anar a zones elevades, o grans esplanades sense obstacles a l'horitzó, siguin edificis, muntanyes o arbres. És molt més probable veure-les en zones amb poca contaminació lumínica, per això és pràcticament impossible fer-ho a les grans ciutats.
Veure aurores boreals sense protecció per la vista no és perillós; ara bé, un darrer consell: mirar el cel a través d'una càmera -la del mòbil serveix perfectament- facilita veure les aurores. És molt més senzill que no pas a ull nu.