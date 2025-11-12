Catalunya torna a albirar una aurora boreal a causa d'una intensa erupció solar

Una aurora boreal s’ha pogut tornar a albirar a diferents indrets de Catalunya. El fenomen ha estat degut a una intensa erupció solar que ha alliberat partícules que interactuen amb l’atmosfera terrestre. Allí activen elements químics i emeten llum de diferents coloracions. Segons el director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas, el fenomen ha tingut lloc entre les tres i dos quarts de quatre i aquest vespre es podria repetir amb major intensitat fins a la primera part de la nit. “Hem d’estar molt atents perquè la possibilitat és real de tenir una nova oportunitat”, ha remarcat Ribas, que també ha recordat que des del maig de 2024 s’han pogut veure aurores boreals perquè ens trobem en un cicle de màxima activitat solar.
El fenomen que ha tingut lloc aquesta matinada no ha estat tan intens com el del maig de l’any passat però sí que s’ha pogut apreciar des de punts com el Parc Astronòmic del Montsec o l’estació de FGC Vallter. Les aurores boreals s’han començat a veure a partir de les tres de la matinada fins que ha començat a clarejar. A l’horitzó s’ha apreciat una coloració violeta i lila, amb tons rosats en algun moment, però sobretot lila. Segons Ribas, com que la zona del Sol on hi ha hagut l’erupció està activa després es preveu que arribi més material en les pròximes hores i, per tant, el fenomen es repeteixi aquest vespre.
Ribas ha matisat, però, que caldrà estar pendents de si hi ha núvols enterbolint el cel, ja que per veure les aurores boreals cal un cel molt fosc i net. Les prediccions apunten que aquesta nit hi haurà alguns núvols, però Ribas creu que val la pena provar de veure l’aurora boreal buscant “algun forat” en moments determinats. Per intentar-ho cal mirar cap al nord i esperar a tenir sort per observar aquest fenomen “tan especial” que es veu amb freqüència a llocs com el pol nord.
Després d’albirar aurores el maig de 2024, el fenomen es va repetir en altres ocasions com la tardor i també el primer dia de l’any d’aquest 2025. La de la passada matinada s’ha pogut veure a latituds molt baixes com Florida, als Estats Units, però també aquí al nostre país a València.