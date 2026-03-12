L’Escola Minerva de Lleida també suspèn sortides i activitats familiars com a mesura de protesta

Tot i l’acord d’alguns sindicats amb el Departament, en el marc de les mobilitzacions i reivindicacions actuals del sector educatiu a Catalunya, el Claustre de mestres de l’Escola Minerva ha acordat suspendre les sortides i les activitats amb participació de les famílies. L’objectiu és visibilitzar la situació de l’educació pública i el malestar entre el professorat. A Lleida les escoles Santa Maria de Gardeny i el Joc de la Bola van informar fa unes setmanes que no farien sortides fins a nou avís i el sindicat CGT va animar als centres a seguir aquesta iniciativa com a fórmula de protesta. Des de l’Escola Minerva es matisa, però que es mantindran aquelles activitats amb el transport ja contractat.
Segons un comunicat que ha difós el mateix claustre, les mobilitzacions responen a les reivindicacions del col·lectiu educatiu per millorar les condicions de l’escola pública. Entre d’altres, es reclama la reducció de les ràtios d’alumnes per aula, més recursos per a l’atenció a la diversitat i l’escola inclusiva, la disminució de la càrrega burocràtica del professorat i la millora de les condicions laborals per garantir una educació pública de qualitat.
En aquest context, s’ha decidit anul·lar totes les sortides escolars que quedaven pendents de realitzar durant el curs, així com les activitats que impliquin l’entrada de famílies al centre. La decisió respon a la voluntat de sumar-se a les reivindicacions del col·lectiu educatiu i de contribuir a fer visible “la necessitat d’una millora real de les condicions del sistema educatiu públic”.
El Claustre també ha acordat que aquesta mesura es revisarà de cara al curs vinent, en funció de l’evolució dels esdeveniments i de l’avenç de les negociacions entre l’Administració i els representants del sector.
D’altra banda, en relació amb les vagues convocades pels dies 18 i 20 de març, el seguiment previst per part del professorat del centre és molt elevat. Davant d’aquesta situació, en el darrer claustre s’han consensuat els serveis mínims amb l’objectiu de garantir l’atenció bàsica a l’alumnat durant les jornades.