Aragó demana cinc taules de Sixena exposades a Lleida per a una exposició temporal

El govern aragonès ha demanat una cessió de cinc taules de Sixena exposades actualment al Museu de Lleida per a la mostra temporal "Joies del Renaixement a l'Aragó". Segons l'ACN, es tracta de quatre peces que formaven part de l'antic retaule major del monestir aragonès amb les figures de Sant Pau, Sant Pere, Sant Ambròs i Sant Agustí -l’autoria de les quals s’atribueix al conegut com a Mestre de Sixena- propietat de l'equipament lleidatà. La cinquena talla, "Jesús entre els doctors de la llei", és del MNAC, però la té cedida en dipòsit al Museu de Lleida. El centre descarta la cessió per motius tècnics, ja que es "desmantellaria" la col·lecció permanent i s'alteraria el discurs, i ho desvinculen del conflicte per l'art.
Les taules estan exposades al Museu de Lleida i són de l’època del Renaixement. No formaven part del conjunt de la norantena d’obres en litigi que el 2017 es van traslladar a Sixena després de l’entrada de la Guàrdia Civil al museu.
Precisament, després de la sortida d'obres del centre lleidatà per complir amb la sentència de Jutjat d’Osca, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), va cedir la taula "Jesús entre els doctors de la llei", que es va instal·lar al costat de les altres quatre amb l'objectiu de reforçar la col·lecció.
El Museu de Lleida ha comunicat a les institucions d'Aragó la decisió sobre les quatre peces de la seva propietat aquest dijous a la tarda, segons ha pogut confirmar l'Agència.
Una exposició anunciada al setembre
El president aragonès Jorge Azcón va anunciar el setembre passat que preparaven una gran exposició del retaule major del monestir, de Roderic de Saxònia, conegut com a Mestre de Sixena.
L'objectiu de la mostra és la de reunir al Museu d’Osca totes les taules localitzades d’aquesta obra mestra del segle XVI, dedicada a la Verge i desmuntada a mitjan segle XVIII. Actualment, es troben en diversos museus, equipaments i institucions de la geografia mundial, entre els quals Catalunya, on hi ha aquests cinc.