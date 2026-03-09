El Festival de Pasqua de Cervera oferirà catorze concerts del 26 de març al 4 d'abril

Cervera tornarà a situar-se al centre del panorama musical català amb la celebració del 16è Festival de Pasqua, del 26 de març al 4 d'abril. Consolidat com l'únic festival dedicat íntegrament a la música clàssica catalana, el certamen reafirma el seu compromís amb la recuperació, difusió i projecció del patrimoni musical del país. L'edició d'enguany s'articula al voltant de diverses commemoracions rellevants com la cloenda de l'Any Josep Cercós, amb la interpretació de la Simfonia número 3; el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, reivindicat també en la seva faceta de compositor; el 275è aniversari de la mort de Domènec Terradellas, un dels grans operistes europeus del segle XVIII; i el centenari de l'organista Montserrat Torrent.
La programació inclou catorze concerts --vuit de proximitat, cinc concerts de vespre i un concert escolar-- que abracen la música simfònica, coral, de cambra, antiga i contemporània. Hi participaran formacions i intèrprets de primer nivell com l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC), el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Polifem Consort, Cobla Sant Jordi o Quartet Prysma, així com destacats solistes com Marta Mathéu, Miquel Villalba, Joan Seguí, Joel Bardolet, Anton Kernjak, Anna Amigó i el duet format per l'actriu Berta Giraut i Emili Brugalla.
El Festival reforça també el seu paper com a eina de dinamització de la cultura i el patrimoni musical català i com a projecte de cohesió territorial, situant Cervera com a capital musical durant la Setmana Santa i contribuint a la descentralització cultural. A més dels concerts de deu produccions musicals diferents, el programa es completa amb una xerrada sobre Josep Cercós, una conferència d'Oriol Pérez i Treviño sobre Pau Casals, una taula rodona sobre la composició coral actual a Catalunya, i, una exposició sobre l'organista Montserrat Torrent.
Els sis espais d'actuació del certamen seran les esglésies de Santa Maria, de Sant Agustí i de Sant Joan, a més de l'Auditori, la Sala de Quadres de la Paeria i el Gran Teatre de la Passió. El Festival de Pasqua, organitzat per la Paeria de Cervera i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, és un punt de trobada per al sector de la música clàssica a Catalunya i un aparador de la música que es fa al país.