La 30a edició de l'Animac tanca amb una reflexió sobre el concepte del canvi a l'animació i al món

La 30a Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya (Animac) ha tancat amb més de 25.000 assistents i una reflexió sobre el concepte del canvi a l'animació i al món. L'Animac, organitzat per l'Ajuntament de Lleida i que va arrencar aquest dijous passat, ha projectat 230 títols, amb 12 estrenes mundials, 11 internacionals, 55 a Espanya i 39 a Catalunya. El certamen ha registrat 1.017 persones a les activitats paral·leles i 12.257 alumnes en les sessions escolars. La directora de l'Animac, Carolina López, ha posat l'accent en l'impacte de les classes magistrals, conferències i trobades professionals, així com en la força de l'Incubator que ha generat "moments de connexió molt forts" i ha obert la porta a nous projectes.
López ha destacat la presència de figures internacionals de primer nivell com Ron Dyens, productor guanyador de l'Oscar per Flow; Nora Twomey, Premi Honorífic i cofundadora de Cartoon Saloon; Sébastien Laudenbach, que ha presentat en primícia el work in progress de Viva Carmen; o Andreas Hykade, Premi Animation Master de l'Animac 2026. "L'Animac és un lloc amable, on joves creadors poden parlar de tu a tu amb referents internacionals", ha apuntat la directora sobre el fet que creadors d'aquest nivell hagin volgut ser a Lleida i compartir processos amb estudiants i joves autors.
L'Incubator ha rebut 111 projectes de 14 països i n'ha seleccionat 12, amb la novetat del Premi Incubator dotat amb 2.000 euros i amb l'objectiu de reforçar el suport als projectes en desenvolupament, producció o postproducció. I, en l'àmbit professional, 60 acreditats PRO i 569 estudiants del Campus procedents de 24 escoles han participat en les activitats formatives, reforçant el paper de l'Animac com a plataforma de desenvolupament i xarxa.
"Una inspiració per als futurs talents"
"L'Animac és una inspiració per als futurs talents i un espai que facilita la connexió directa entre estudiants i professionals consolidats", ha afegit la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, Pilar Bosch, que ha recordat que la Mostra no s'acaba amb els dies de programació presencial sinó que tindrà continuïtat a través de la plataforma Filmin i també en l'àmbit expositiu. Hi haurà obres que romandran a la capital lleidatana com les instal·lacions d'Hamill al Morera, els dibuixos de Julia Ocker a La Panera i l’exposició dels artistes que han creat la imatge d’Animac al llarg dels anys a l'Espai Cavallers.
La 30a edició es clourà aquest diumenge a la tarda amb l'acte de cloenda i el lliurament del Premi Trajectòria a Montxo Algora, artista i comissari, fundador i director d’ArtFutura, pioner en la introducció i consolidació de la cultura digital contemporània a l'Estat.