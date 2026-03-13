Els britànics Asian Dub Foundation obren la 19a edició de Músiques Disperses de Lleida

Els britànics Asian Dub Foundation han obert aquest dijous a la nit la 19a edició de festival Músiques Disperses (MUD) de Lleida. El Cafè del Teatre ha acollit l’actuació de la llegendària banda que va sorgir als 90 a Londres fruit d’un taller de músics a l’est de la ciutat. La seva música és un gènere en si mateixa i parteix de la fusió de ritmes de jungle, línies de baix dub, guitarres salvatges que s’inspiren en les seves arrels del sud d’Àsia i rap militant. El MUD, festival pioner de neofolk a l’Estat, tindrà lloc fins al 15 de març i el clourà un altre gran nom de l’open minded folck; es tracta de Ben Harper. Altres noms que passaran pel certamen són Santiago Auserón o Pau Castellví.
Asian Dub Foundation es van formar als 90 a Londres al taller de músics Community Music. Els seus inicis no només van servir per donar forma al seu so, sinó també per a les seves aspiracions educatives més àmplies, exemplificades per l’establiment de la seva pròpia organització educativa, ADF Education, i les seves campanyes de defensa de les víctimes d’errors judicials.
Steve Chandra, de la Asian Dub Foundation, ha explicat que no havien tocat mai a Lleida i que en tenien ganes, sobretot en el marc del MUD. En aquest sentit, ha avançat que al concert presentarien una sèrie de “coses noves” per tal de fer-lo “interessant i emocionant”. Chandra també ha valorat la trajectòria de la formació, que acumula més de 20 anys als escenaris. “És un projecte de comunitat que agrada a joves perquè poden parlar del que els està passant a la vida”. Així mateix, ha avançat que estan intentant prendre noves direccions en “l’expansió del so” i construir un nou concepte.
Després de construir-se una sòlida reputació als escenaris, van aconseguir reconeixement mundial compartint escenari amb Rage Against The Machine, els Beastie Boys i Primal Scream. En la seva carrera, han col·laborat amb Radiohead, Sinead O’Connor o Iggy Pop. A més, Asian Dub Foundation és un dels grups pioners a aprofundir seriosament en els cineconcerts, començant amb la seva interpretació de la banda sonora del clàssic francès ‘La Haine’ el 2001.
El MUD, reconegut com un dels festivals més particulars i especials del territori, es reivindica com a referent de la música d’arrel en el sentit més ampli, pont entre la tradició i la modernitat resistent i resilient. El director Xavi Roma ha explicat que són un festival petit que va néixer amb la “filosofia” que abans era un festival, lluny de la comercialitat i la part econòmica. Quan tot això “esclata”, ha afegit Roma, van aparèixer grups inversors, amb molts diners, convertint-se en la part negativa de la música perquè han acabat “inflacionant” molt els preus de manera que els caixets han pujat molt i cada vegada és més difícil per als festivals petits, ajuntaments o festes populars poder-les assolir.
La resta de la programació de MUD 2026
Aquest divendres Santiago Auserón obrirà la jornada presentant el seu nou projecte ‘La Academia Nocturna a l’Auditori Enric Granados’. La mateixa nit, l’aclamat músic i productor alemany Shantel posarà el toc electrònic en una vibrant sessió al Cafè del Teatre. Dissabte Terrae presentarà el seu primer disc de llarga durada també al Cafè del Teatre i, tot seguit, el duet L’Arannà traslladarà el públic a la tradició de la música popular de les illes Pitiüses amb l’espectacle ‘Turmarí’.
Diumenge, Ben Harper en format solo clourà el MUD al Teatre de la Llotja. Aquest concert en solitari de l’artista és una col·laboració entre el Black Music Festival i el MUD i forma part de la seva programació on oferirà dos concerts exclusius més, a Palma i a Girona, amb motiu dels 25 anys del Black Music Festival.