Balaguer impulsa una campanya de finançament per un disc de sardanes vinculades a la ciutat

El Col·lectiu Sardanista de Balaguer ha posat en marxa una campanya de micromecenatge amb l’objectiu de fer realitat un nou treball discogràfic dedicat a sardanes vinculades a Balaguer. El projecte, que commemora els 75 anys del concurs de colles sardanistes de la ciutat, recollirà composicions estrenades durant els darrers cinc anys i es finançarà parcialment a través de la plataforma Verkami.
La iniciativa pretén reunir uns mil euros abans de principis de juny per assumir part de les despeses de producció del disc. Més enllà de la compra anticipada del CD, la campanya ofereix diverses aportacions amb recompenses singulars vinculades al procés creatiu i musical del projecte. Entre les opcions disponibles hi ha l’assistència a una sessió d’enregistrament amb els músics, l’obtenció de partitures dedicades pels compositors o una edició especial en format digital amb versions ampliades de les sardanes pensades per ballar a plaça.
El projecte també inclourà una edició artística limitada de la il·lustració de la portada, obra del dissenyador Arnau Torrente, que es podrà adquirir signada i numerada.
L’enregistrament està previst per al mes de juny a l’estudi 44.1 de Girona, amb producció d’Audiovisuals de Sarrià, i comptarà amb la participació de Cobla Els Montgrins. El treball es publicarà tant en format físic com a les plataformes digitals de música en streaming, i la presentació oficial es farà durant la Festa Major de Balaguer, prevista per al novembre.
El disc reunirà quinze sardanes i una adaptació de la dansa tradicional "La galop de Balaguer", amb peces d’autors consolidats i noves composicions creades expressament per a l’ocasió. Entre les obres seleccionades hi figuren "La reguereta", de Sisco Amorós, "Sota l’esguard del Sant Crist de Balaguer", de Josep Cassú; "Les fades de Hollywood", de Marc Timon; "Vallverdú", d’Anna Abad; "L’Harpia de Balaguer", de Bàrbara Ardanuy, o la versió per a sardana de "Sóc de l’Oest", creada per David Esterri.
El repertori es completarà amb dues estrenes previstes per aquest any: una nova sardana de Pitu Chamorro, que es donarà a conèixer a l’octubre durant la Sardanada, i una altra composició commemorativa dels 75 anys dels concursos de colles, prevista per al novembre.