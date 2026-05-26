Pallissa multitudinària a un veí de Balaguer en ple centre de la ciutat

Un home ha resultat ferit de gravetat aquest dilluns a la nit després de ser agredit al centre de la ciutat de Balaguer. Els fets han tingut lloc poc després de la mitjanit a la confluència entre el carrer del Cardenal Benlloc amb l'avinguda Pere III.
Segons fonts presencials consultades per aquest diari, un grup de 12 persones, moltes d'elles d'ètnia gitana, han perseguit la víctima, un ciutadà d’origen magrebí, fins que l'han enxampat i agredit violentament. Durant l’atac, l’home també ha rebut ferides provocades amb ampolles trencades i barres de ferro.
La víctima ha patit lesions de diversa consideració arran de l’agressió i ha quedat inconscient a la vorera. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius policials i serveis d’emergència. Ara s’investiguen les circumstàncies i els motius de l’incident.
El local de Cardenal Benlloc, un punt conflictiu
Fonts veïnals asseguren que ja s’ha iniciat la recollida de signatures per demanar el tancament del local ubicat al número 2 del carrer Cardenal Benlloc, assenyalat des de fa temps com un punt conflictiu i relacionat amb diversos episodis d’enfrontaments i alteracions de l’ordre públic.
Els veïns expliquen que el comerç, que no respecta els horaris comercials, és un punt de sovintejades batusses, discussions irades i desordres socials, i que no és aquesta la primera vegada que s'avisa la policia. En aquest sentit lamenten, també, la lenta resposta dels agents, que asseguren que les patrulles triguen sovint més de mitja hora en arribar al lloc dels fets.
Aquest és el segon episodi violent registrat als carrers de Balaguer en menys d’una setmana. Dissabte passat, la Guàrdia Urbana va detenir un home durant una festa celebrada al bar de l’estació d’autobusos. Segons fonts policials, l’individu va mantenir una actitud desafiadora envers els agents i va arribar a bolcar un contenidor de brossa durant l’incident.