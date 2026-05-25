25 de maig de 2026

Successos

Mor en accident una estudiant de la UdL de 19 anys

La jove era veïna de Tamarit de Llitera

  Una ambulància del SEM

Publicat el 25 de maig de 2026 a les 17:46
Actualitzat el 25 de maig de 2026 a les 17:49

Una jove de 19 anys, resident a Tamarit de Llitera, ha perdut la vida aquest dilluns al matí arran d’un accident de circulació registrat al terme municipal. El sinistre s’ha produït cap a les 10.20 hores a la carretera A-1240, on el cotxe que conduïa la noia ha impactat violentament amb un camió. Les circumstàncies exactes del xoc encara s’estan investigant.

Malgrat la ràpida intervenció dels serveis d’emergència, no s’ha pogut fer res per salvar la vida de la conductora. En canvi, el camioner ha sortit il·lès de l’accident.

La notícia ha provocat una gran consternació entre els veïns de Tamarit de Llitera, ja que la víctima era una persona coneguda al municipi. El seu entorn universitari també ha quedat colpit per la tragèdia, especialment a l’INEFC de la Universitat de Lleida, centre on estudiava el grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, segons explica Segre.

Les autoritats continuen treballant per aclarir què va originar la col·lisió.

 

