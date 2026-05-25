Mercolleida preveu una recuperació del preu del porc

El sector porcí confia recuperar el preu del porc en les pròximes setmanes després de registrar-se la primera pujada de cotització "en quasi dos mesos", segons ha explicat aquest dilluns el director de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés. La llotja de referència va aprovar dijous incrementar mig cèntim la cotització del porc viu, fins als 1,275 euros el quilo. Tot i això, el responsable de Mercolleida ha advertit que encara no s'han recuperat els nivells previs a la crisi derivada de la pesta porcina africana (PPA), ja que abans de l'esclat de la malaltia, a finals de novembre del 2025, el preu de l'animal viu se situava entorn dels 1,30 euros el quilo. Això fa que els productors continuïn en una situació de pèrdues.
"Preveiem que aviat es recuperi el preu, perquè el calendari teòric de pujades marca que queden poques setmanes", ha afirmat Bergés. En aquest sentit, ha explicat que el comportament habitual del mercat durant l'estiu hauria d’afavorir un increment de les cotitzacions, tot i que ha reconegut que Espanya també podria optar per una pujada "en solitari" en l'àmbit europeu.
El director de Mercolleida ha remarcat que el principal problema continua sent la sobreoferta de carn existent a Europa des del juliol de l’any passat. "Produïm més porc del que consumim", ha assenyalat, alhora que ha alertat que el consumidor europeu continua "esgotat" per la inflació. També ha criticat que les grans superfícies no estiguin traslladant als lineals els preus baixos de la carn, fet que dificulta la recuperació del consum.
En paral·lel, el sector continua pendent de la reobertura de mercats internacionals. Bergés ha confirmat que des de divendres passat ja s'emeten certificats per exportar a les Filipines, mentre que el Japó continua tancat i la seva reobertura es preveu més lenta. Pel que fa a la situació sanitària, ha recordat que els focus de PPA continuen apareixent en senglars a la zona de Barcelona i ha valorat positivament que la malaltia no s'hagi escampat més enllà.