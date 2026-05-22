Una oportunitat de voluntariat en un indret únic per a amants de la muntanya

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) han organitzat una acció de voluntariat ambiental i de conservació de Besiberri, tal com s'ha publicat al web de la FEEC. Aquest refugi d’emergència es troba situat a la zona perifèrica del Parc Nacional, al terme municipal de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça, i l'actuació està prevista per al dissabte, 4 de juliol de 2026.
L'activitat s’emmarca en "el compromís tant de la FEEC com del Parc Nacional per a la conservació i manteniment dels equipaments de muntanya vinculats a la seguretat, la sensibilització ambiental i l’ús responsable dels espais naturals protegits", informa la pàgina. Des del Parc Nacional es destaca la importància d’aquestes iniciatives, que contribueixen a la conservació d'infraestructures essencials en zones d’alta muntanya i reforcen la implicació ciutadana en la protecció del patrimoni natural.
L’acció, en què també col·laborarà el Club Excursionista Vilaller per ser padrí del lloc, consistirà principalment en treballs de neteja, manteniment i arranjament general del refugi, inaugurat l’any 2001. En concret, s'hi faran tasques de sanejament i repàs dels elements exteriors de l’equipament, així com la neteja, envernissat i manteniment dels diferents espais interiors. També es pintaran i esmaltaran diversos elements metàl·lics de lliteres i mobiliari.
Per al desenvolupament de la jornada amb garanties, es necessiten 12 persones voluntàries, que s’hi han d’inscriure abans del 22 de juny enviant un correu electrònic a refugis@feec.cat. En la inscripció cal indicar obligatòriament nom i cognoms, DNI, data de naixement, adreça postal i telèfon de contacte. A totes les persones participants se’ls tramitarà una assegurança específica de voluntariat per a l’activitat.
Accés al refugi
L'accés al refugi comença amb l'arribada a l’aparcament de Conangles, a la boca sud del túnel de Vielha. Des d'allà s’inicia un tram planer d’aproximadament un quilòmetre fins que l'excursionista es desvia a mà esquerra per remuntar el barranc de Besiberri i arribar a l’estany del mateix nom. A partir d’aquest punt, la vall s’obre progressivament i cal continuar en un ascens suau en direcció est fins a arribar al refugi, després de completar un recorregut de 5,5 km i 716 m de desnivell positiu.
Tant el refugi de Besiberri com la resta de refugis d’emergència situats arreu de Catalunya tenen una clara vocació de servei públic. Aquests equipaments ofereixen aixopluc en situacions de mal temps, permeten descansos puntuals i poden resultar essencials mentre s’espera l’arribada dels serveis d’emergència en cas d’accident a la muntanya.