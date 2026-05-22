Denunciat un conductor que circulava a gairebé 200 km/h per la LL-11, als Alamús

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment el conductor d'un turisme com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir al doble de la velocitat permesa a la carretera LL-11.

Un control de velocitat dels mossos dins el terme municipal dels Alamús, al Segrià, va detectar cap a les 20.31 hores de dimecres un turisme que circulava a 199 km/h, en un tram de via amb la velocitat limitada a 100 km/h.

Un cop identificat, la policia catalana ha denunciat l'individu per circular a una velocitat penalment punible.