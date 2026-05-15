Demanen 5 anys de presó per a un home acusat d'abusar sexualment de la fillastra a Lleida

La Fiscalia demana 5 anys de presó per a un home acusat d'abusar sexualment de la fillastra de 13 anys a Lleida. Els fets es van produir entre el juny del 2020 i el juny del 2021 al domicili on vivien el processat i la mare de la menor. Segons el ministeri públic, la nena estava tutelada i residia en un centre de menors de la capital del Segrià.\r\n\r\nEl fiscal sosté que el padrastre aprofitava les visites de la menor al domicili familiar per fer-li tocaments a les parts íntimes. El ministeri públic l'acusa d'un delicte d'abús sexual continuat a menor de 16 anys i, a més de la pena de presó, sol·licita una ordre d'allunyament i que indemnitzi la víctima amb 6.000 euros. El judici està previst que se celebri el 21 de maig a l'Audiència de Lleida.\r\n\r\nEl mateix dia l'Audiència preveu jutjar un home acusat d'agredir sexualment la fillastra de 19 anys a Tremp. Segons la Fiscalia, els fets es remunten al mes d'agost del 2024 quan el processat hauria fet tocaments per sobre del pantaló i a la zona genital a la filla de la seva parella sentimental. L'acusació pública sol·licita 3 anys de presó per a l'home per un delicte d'agressió sexual entre convivents, així com una ordre d'allunyament.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nA judici un home acusat de fer tocaments a la neta i també el pare per no denunciar-ho\r\n\r\n