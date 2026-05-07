Detingudes tres persones a l'Albi per tràfic de drogues

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat a l'Albi (Garrigues) dos homes, de 63 i 37 anys, i una dona, de 35 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i pertinença a grup criminal.
La policia va començar la investigació l'octubre del 2025, després de tenir sospites que un clan familiar podria dedicar-se a la venda de drogues des del seu domicili a consumidors habituals de les Garrigues i el Pla d'Urgell. Agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Mollerussa van iniciar diversos dispositius de seguiment al domicili dels sospitosos que van permetre constatar que els investigats realitzaven les transaccions de droga des del seu domicili, on podien arribar a realitzar unes deu vendes diàries.
Amb la informació recopilada, la policia va entrar dimecres passat al domicili dels sospitosos, ubicat a l'avinguda Catalunya de l'Albi, on van detenir els tres membres del grup i també van intervenir més de 50 grams de cocaïna i diverses dosis preparades per a una venda imminent. També hi van trobar diverses peces d'haixix, 100 grams de marihuana, 1.500 euros en moneda fraccionada, dues bàscules de precisió, una plantació inactiva de marihuana a les golfes per a 250 plantes i estris per preparar la droga en dosis per a l'autoconsum.
Els Mossos d'Esquadra també van fer una segona entrada, en una finca rústica de Cervià de les Garrigues, relacionada amb el clan familiar on van intervenir 225 plantes de marihuana en estat inicial de creixement, 200 esqueixos i planters emmagatzemats en caixes per a una imminent utilització, diverses armes llargues i curtes d'aire comprimit, armes blanques, entre les quals hi havia matxets i navalles, i una defensa extensible.
Els detinguts, dos dels quals tenen antecedents, van passar divendres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.