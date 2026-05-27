Sis alumnes i una professora ferits per un accident químic durant una activitat escolar a Tàrrega

Sis estudiants menors i una docent han resultat afectats aquest dimarts a Tàrrega després d’un accident químic en un centre educatiu durant una activitat artística. Dos dels ferits van ser traslladats a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, mentre que la resta van rebre assistència mèdica al CAP de la ciutat.
L’accident es va produir poc després de les dotze del migdia, quan els alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida, un servei educatiu destinat a joves amb dificultats per seguir l’ESO, participaven en una activitat relacionada amb pintura. L’origen de l’incident hauria estat la combinació accidental de lleixiu amb un altre compost, fet que va provocar una reacció tòxica.
Segons ha explicat el regidor d’Educació al diari Segre, tot va començar quan part del material es va vessar en terra i es va intentar netejar. A l’interior de la galleda utilitzada hi havia restes d’un altre producte químic i, en afegir-hi lleixiu, es va generar un petit núvol de gasos irritants.
Els Bombers van activar cinc dotacions i també es van desplaçar fins al lloc dels fets ambulàncies del SEM i efectius de la policia local. Com a mesura preventiva, es va evacuar l’edifici, especialment la primera planta, on s’havien acumulat els vapors.
Després de les tasques de ventilació, el centre va recuperar la normalitat aproximadament una hora més tard i els alumnes que no havien resultat afectats van poder reprendre les classes.