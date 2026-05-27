16 anys de presó per ruixar la parella amb líquid inflamable i calar-li foc a Artesa de Segre

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 16 anys de presó l'home acusat de ruixar la parella amb líquid inflamable i calar-li foc dins d'un pis d'Artesa de Segre (Noguera) la matinada del 28 de novembre de 2022. Segons la sentència, a la qual ha tingut accés l'ACN, el tribunal el considera autor d'un delicte d'incendi amb perill per a la vida o la integritat de les persones, amb l'agreujant de parentiu, en concurs amb un delicte de lesions agreujades. Els magistrats descarten condemnar-lo per assassinat en grau de temptativa, com demanaven la Fiscalia i l'acusació particular, perquè conclouen que "l'única hipòtesi raonable i lògica" és que va ser el mateix acusat qui va ajudar la víctima a sortir del pis en flames.
En la resolució, els magistrats conclouen que l'acusat va provocar l’incendi del pis "amb la intenció evident d'acabar amb la vida" de qui aleshores era la seva parella i assumint "l'alta probabilitat" de posar en risc la resta de veïns de l'immoble. Les flames, originades al primer pis de l'edifici, es van estendre ràpidament per l'habitatge i per l'escala comunitària fins a les plantes superiors, fet que va obligar diversos residents a fugir.
Tal com va relatar la víctima durant el judici, el tribunal considera provat que els fets van passar de matinada mentre ella dormia en un matalàs situat al costat del sofà. Segons la sentència, l'home la va ruixar amb alcohol i li va calar foc. Davant la "lenta combustió", afegeixen els magistrats, l'acusat la va agafar pel coll, la va arrossegar fins a una cantonada i la va tornar a ruixar, aquest cop amb acetona, mentre li deia: "Ara sí que cremaràs, filla de puta".
Dubtes sobre com la víctima va aconseguir sortir del pis
La sentència, que no és ferma i es pot recórrer davant del TSJC, també dona per acreditat que la dona va perdre el coneixement i que no el va recuperar fins que ja era al carrer, on va ser atesa pels equips del SEM. El tribunal subratlla que el relat de la víctima sobre com va aconseguir sortir de l'habitatge va ser "dubitatiu i poc clar" durant la vista.
En aquest sentit, els magistrats remarquen que, tot i que durant el judici la dona va assegurar que l'acusat no la va ajudar a escapar del pis en flames, també va reconèixer que havia perdut el coneixement i que recordava sentir-lo dient-li "anem, anem" mentre li donava cops a la cara perquè reaccionés. La sala destaca, a més, que la víctima no va poder precisar com va baixar al carrer ni va recordar la presència de cap altra persona que la pogués auxiliar.
Per això, el tribunal conclou que, "atès que no s'ha provat que cap altra persona pogués auxiliar-la", l'"única hipòtesi raonable i lògica" és que fos el mateix acusat qui la tragués del pis i l'ajudés a arribar al carrer, evitant així "un desenllaç més greu com hauria estat la mort de la seva parella sentimental". Aquest extrem és clau perquè la sala descarti condemnar-lo per assassinat en grau de temptativa.
Rebutgen els atenuants per consum d'alcohol i drogues
D'altra banda, l'Audiència rebutja aplicar a l'home l'atenuant d'intoxicació per consum d'alcohol i drogues. Durant el judici, l'acusat va afirmar que anava begut i drogat i va explicar que tenia antecedents de consum de cocaïna, heroïna i alcohol. Tot i això, els magistrats assenyalen que no hi ha proves que acreditin que tingués anul·lades o greument afectades les facultats mentals en el moment dels fets.
La sala també descarta aplicar-li els atenuants de dilacions indegudes i de confessió. En aquest últim cas, perquè l'home va sostenir que no recordava els fets i que, en tot cas, l'incendi hauria estat accidental. A més, va assegurar que havia baixat la víctima en braços fins al carrer. El tribunal tampoc té en compte el penediment expressat per l'acusat en l'últim torn de paraula.