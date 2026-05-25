Detingut per apunyalar un company de pis a Juneda

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca al seu company de pis, segons ha avançat el diari Segre.

Els fets han passat en un habitatge del carrer Font al voltant de les 12.20h del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.