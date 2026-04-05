06 de abril de 2026

Mor un home apunyalat al districte de Sant Andreu de Barcelona

  • Imatge d'arxiu d'uns senyals visuals dels Mossos d'Esquadra -

Publicat el 05 d’abril de 2026 a les 17:58

Un home ha mort apunyalat aquest diumenge al migdia al districte de Sant Andreu de Barcelona, segons han informat els Mossos d’Esquadra. Els agents de la policia han detingut l’home acusat de ser el presumpte autor d’un homicidi. El 112 ha rebut l’avís on s’informava que hi havia una persona ferida per arma blanca al carrer.

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar-li la vida. La unitat d’investigació del cos s’ha fet càrrec del cas, que es troba sota el secret d’actuacions.

