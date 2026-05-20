La pròrroga de les concessions de bus interurbà no inclou finalment la protecció del català

Plataforma per la Llengua ha definit d'una "oportunitat perduda" que el Parlament hagi convalidat la pròrroga de les concessions de bus interurbà sense incorporar-hi cap clàusula lingüística. L'entitat ha denunciat que tant el Govern com els grups que han avalat el text -PSC, ERC, Junts i PP- hagin deixat passar "una ocasió clara" per garantir, per llei, el dret dels usuaris a ser atesos en català. L'organització ha lamentat que hagin passat per damunt altres prioritats, i pressionarà perquè totes les licitacions, més enllà del que digui la llei, incorporin clàusules lingüístiques per a les empreses concessionàries. El Parlament ha validat aquest dimecres el decret que preveu ampliar fins a un màxim de sis anys les concessions actuals d’autobusos per facilitar la renovació de la flota. La norma fixa l’objectiu que l’1 de gener del 2029 el 75% de la flota interurbana estigui descarbonitzada.\r\n