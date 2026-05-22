Denuncien el robatori de 6.000 quilos de cireres a Seròs en plena collita

Un pagès de Seròs, al Segrià, ha denunciat el robatori de 6.000 quilos de cireres que estaven a punt per ser collides i que tenen un valor d'uns 20.000 euros.
L'agricultor, Francesc Pena, se'n va adonar aquest dimecres i ja ha posat els fets en coneixement dels Mossos d'Esquadra. Així ho ha revelat aquest dijous la Unió de Pagesos, que en un comunicat ha reclamat "més coordinació dels cossos de seguretat i acabar amb la reincidència, davant l'augment de robatoris al camp". L'organització agrària ja va denunciar dimecres una onada de robatoris de coure al Segrià i, a més del robatori de cireres, també ha informat d'un robatori a l'horta d'una empresa familiar de Montgai, a la Noguera, la setmana passada.
La pagesa afectada, Anna Coll, ha explicat al sindicat que fets com aquest es produeixen durant tot l'any, amb l'afegit que també han d'assumir el cost de les infraestructures de reg, encoixinats i filats malmesos pels lladres.
La Unió de Pagesos ha anunciat que preveu reunir-se amb el director dels serveis territorials d'Interior a Lleida, Josep Ramon Ibarz, per demanar "que millori" la coordinació entre els Mossos d'Esquadra i Agents Rurals.
Segons el sindicat agrari, la problemàtica no rau en el fet d'una falta d'efectius, sinó en la necessitat d'acabar amb la reincidència. És per això que també instarà Justícia "a buscar els mecanismes pertinents perquè els infractors no delinqueixin de manera recurrent".